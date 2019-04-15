آبل تنفق نصف مليار دولار لتمويل تطوير ألعاب لخدمتها "آبل آركيد"

ذكرت تقارير صحفية أن شركة آبل تنفق ملايين الدولارات على كل لعبة يتم تطويرها لخدمة ألعابها الجديدة "آبل آركيد" التي أعلنتها الشهر الماضي.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن الشركة تنفق "ملايين الدولارات على اللعبة الواحدة لتمويل تطوير أكثر من مئة لعبة"، مما يجعل ميزانية خدمتها "آبل آركيد" تبلغ نحو نصف مليار دولار.

ويقول التقرير أيضا إن آبل تقدم "حافزا إضافيا" للمطورين إذا ظلت ألعابهم حصرية لمنصتها "آبل آركيد".

وبحسب مصادر موقع "9تو5ماك"، المعني بأخبار آبل، فإن ألعاب آبل آركيد لن تتوفر جميعها في متجر غوغل بلاي.

وتشير المصادر إلى أن هذا الاتفاق "حصري للجوال"، لهذا سيسمح للمطورين بإطلاق ألعابهم على منصات الألعاب الأخرى مثل بلايستيشن وإكس بوكس ونينتندو سويتش، لكن ليس لنظام أندرويد. كما لن تباع ألعاب "آركيد" في متجر آبل آب ستور مثل التطبيقات الأخرى.

ومن المتوقع أن تُطرح خدمة آبل آركيد في الخريف كجزء من نظام التشغيل "آي أو أس 13". وفي حين لم تعلن الشركة أسعار الاشتراك فيها، فإن معظم المحللين يتوقعون أن يُكلف الاشتراك في الخدمة نحو 9.99 دولارات شهريا.