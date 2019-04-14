نظام الملاحة العالمية في يد الروس ولاعبي بوكمون غو

تعتمد جميع البنى التحتية في معظم أنحاء العالم على نظام الملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية (جي أن أس أس) إلى حد ما، ولكن الروس لا يهمهم ما يمكن أن يسببه تعطيل هذا النظام عندما يتعلق الأمر برئيسهم فلاديمير بوتين.

فقد طورت القوات الروسية وحدات متنقلة للتشويش على نظام الملاحة العالمي لتوفير الحماية لرئيس البلاد.

وبدأ الروس في اختراق نظام الأقمار الاصطناعية للملاحة على نطاق واسع من أجل إرباك الآلاف من السفن والطائرات حول مكان وجودهم، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "سي 4 أي دي" حول إشارات زائفة تم رصدها من نظام الملاحة العالمي.

ويشمل نظام الملاحة العالمي كوكبة من الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض. ومن ضمنها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالولايات المتحدة، وبييدو الصيني، وغلوناس GLONASS في روسيا، وبرنامج غاليليو بأوروبا.

فهاتفك ومعدات الشرطة وناقلات الشحن وشركات الطيران ومحطات الطاقة كلها عرضة للقرصنة والتشويش من قبل الحكومة الروسية.

إن التشويش أو حجب أو انتحال إشارات نظام الملاحة العالمية من قبل الحكومة الروسية "أكثر عشوائية وثابتة، أوسع نطاقًا، أكثر تنوعًا جغرافيًا مما كان يعتقد سابقا" وفقًا لمجلة الاستخبارات الأسبوعية من ديجيتال شو، وهي خدمات مراقبة أمنية عبر الإنترنت.

وذكرت دراسة "سي 4 أي دي" أن ما يقرب من عشرة آلاف حادث تم تسجيلها من السفن التي زودت بإحداثيات خاطئة، وتضررت 1311 سفينة مدنية، كما تم الإبلاغ عن 9888 حادثا من هذا النوع.

من أجل الرئيس

وتعتقد "سي 4 أي دي" أن الروس يستخدمون التشويش أو الخداع في نظام الملاحة العالمي في الغالب لإخفاء مكان الرئيس.

فغالبا ما كانت هذه الحوادث تقع بالقرب من أماكن كان يقوم فيها بوتين بزيارات خارجية ومحلية، مما يشير إلى أن القوات الروسية طورت وحدات تشويش متنقلة لتوفير الحماية للرئيس.