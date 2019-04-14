تسقط بس... المساهمون في فيسبوك لزوكربيرغ
يتجه المساهمون النشطون في فيسبوك الشهر القادم لاجتماع المساهمين السنوي وهدفهم إسقاط مارك زوكربيرغ من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.
ومن بين ثمانية مقترحات لأصحاب الأسهم، هناك اثنان سيكونان مألوفين لدى زوكربيرغ وبقية أعضاء مجلس الإدارة، حيث يقوم المستثمرون بمحاولة أخرى لفرض تغييرات على نظام الحكم بالشبكة الاجتماعية.
يسقط يسقط
أحد المقترحين بعنوان "اقتراح حملة الأسهم فيما يتعلق بالرئيس المستقل" ويتضمن التخلص من زوكربيرغ مع تعيين مدير تنفيذي مستقل بدلاً منه.
كانت هناك محاولة في يوليو/تموز الماضي من قبل المساهمين النشطين الذين سئموا من سوء تعامل الإدارة الحالية مع الفضائح المتكررة، بما في ذلك فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
ولكن المستثمرين -الذين يسيطرون على ثلاثة مليارات دولار من أسهم الشركة- فشلوا في التصويت نظرا لأن نظام التصويت المتبع يعطي قوة التصويت لزوكربيرغ.
فالتصويت لدى فيسبوك محصور بين حملة الأسهم (أ) و (ب)، وحملة الأسهم (ب) لديهم عشرة أضعاف القوة التصويتية عن الفئة (أ)، وبما أن زوكربيرغ يملك وحده 75% من أسهم (ب) فمن المرجح أن يكون مصير هذا المقترح كسابقه.
وكانت فيسبوك قد قالت في رفضها التصويت على المقترح العام الماضي "نعتقد أن مجلس الإدارة يعمل بفعالية في ظل هيكله الحالي الذي يوفر حماية إشرافية مناسبة".
وأضافت "لا نعتقد أن مطالبة الرئيس بالاستقالة سيوفر توجيهات وأداءً أفضل بشكل ملحوظ، وبدلاً من ذلك يمكن أن يتسبب في عدم كفاءة وظيفة وعلاقات الإدارة والمجلس".
|زوكربيرغ يملك 75% من أسهم الفئة (ب) التي ترجح كفة أي تصويت يجرى لصالحه (مواقع التواصل)
تعديل دستور الأسهم
سيكون الاجتماع السنوي للمستثمرين فرصة ذهبية للتصويت على إلغاء هيكل الأسهم الحالي والذي يعطي القوة لزوكربيرغ وإدخال "آليات عادلة ومناسبة يمكن من خلالها إلغاء الحقوق غير المتناسبة لمساهمي الفئة ب".
هذا ما يتضمنه المقترح الثاني للمساهمين والذي صاغوه على النحو التالي "أخبار مزيفة، تدخل في الانتخابات، تهديدات لديمقراطيتنا، يحتاج المساهمون أكثر من الرفض والتشويه والتأخير. نحن نحث المساهمين على التصويت لصالح خطة إعادة الرسملة لجميع الأسهم للحصول على صوت واحد لكل سهم".
وليس من الواضح من المستثمر الذي قام بصياغة الاقتراح، لكن الشركة يدعو المصوتين مرة أخرى إلى رفضه، كما فعلوا خلال الاجتماعات السنوية الخمسة الأخيرة.
وقالت فيسبوك "نعتقد أن هيكل رأس المال لدينا في مصلحة أصحاب الأسهم وأن هيكل حوكمة الشركات الحالي سليم وفعال".
ويمثل اقتراحا المستثمرين حالة من عدم الرضا بين المساهمين حول الطريقة التي يتم بها تشغيل فيسبوك بعد عام من الجحيم.