 للمرة الثانية بأقل من شهر.. تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام
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للمرة الثانية بأقل من شهر.. تعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام

أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوروبا (رويترز)
أوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوروبا (رويترز)

ذكر موقع أن بعض المستخدمين لم يستطيعوا الدخول إلى موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وأظهر "داونديتكتور دوت كوم" الذي يراقب تعطل المواقع الإلكترونية أن هناك ما يربو على تسعة آلاف مستخدم يبلغون عن مشاكل واجهوها مع فيسبوك.

وأوضحت خريطة للتعطل الإلكتروني على الموقع أن المشاكل ظهرت بشكل أساسي في أوروبا.

من ناحية أخرى، أشار الموقع إلى مشاكل مع تطبيقيْ واتساب وإنستغرام، لكن عدد بلاغات توقف الخدمة كان أقل نسبيا.

وشهد فيسبوك أحد أطول فترات تعطل خدماته في مارس/آذار عندما واجه مستخدمون على مستوى العالم مشاكل في الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام وواتساب لأكثر من 24 ساعة.

 

المصدر : رويترز
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