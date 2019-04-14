أول كتاب في العالم يؤلفه الذكاء الاصطناعي

شادي عبد الحافظ

قبلة أيام نشرت "شبرينغر نيتشر"، دار النشر الكبرى في العالم، كتابا جديدا عن آخر المستجدات في نطاق البحث العلمي الخاص ببطاريات الليثيوم، ورغم أنه من الطبيعي أن تصدر من حين لآخر كتب من هذا النوع، فإن هذ الكتاب كان مختلفا، لأنه أول كتاب في العالم مؤلفه ليس بشريا.

الكاتب بيتا

"الكاتب بيتا"، مؤلف الكتاب، هو آلة ذات ذكاء اصطناعي مطور في معامل اللسانيات الحاسوبية التطبيقية بجامعة غوته الألمانية، بالتعاون مع قاعدة البيانات الضخمة الخاصة بمؤسسة شبرينغر نيتشر التي كانت شريكا في هذه المهمة الاستثنائية.

سعى الفريق البحثي، برئاسة كريستيان تشاركوس من "غوته"، لتطوير خوارزمية ذات قدرة على تحليل وتصنيف الأبحاث العلمية في هذا المجال، التي يصل عددها إلى 53 ألف بحث، ثم اختيار الأكثر مناسبة منها وإخضاعه للمعالجة.

وتضمنت تلك المعالجة اختيار الكلمات والجمل من البحث العلمي، بحسب أهميتها لأدوات التحليل الخاصة بالكاتب "بيتا"، ثم بعد ذلك إعادة تركيبها في صورة صحيحة نحويا، وكذلك مفهومة وذات دلالة.

خوارزمية ذكية

كذلك أنشأ المؤلف، الكاتب بيتا، بشكل تلقائي قوائم ومقدمات وروابط خارجية تشير إلى الأبحاث المذكورة داخل كل بحث، ثم بعد ذلك قام بتجميع وترتيب كل تلك البيانات في صورة كتاب كامل، كل شيء فيه كتبه المؤلف بيتا، ما عدا المقدمة التي كتبها الفريق البحثي لتوضيح آلية عمل هذه الخوارزمية الجديدة.