كيف يمكنك طلب هاتف سامسونغ القابل للطي؟

ستبدأ اليوم الجمعة سامسونغ استقبال طلبات حجز لهاتفها الجديد القابل للطي غلاكسي فولد.

وسيفتح المجال لشراء هاتف سامسونغ الأول ذي الشاشة القابلة للطي "غالاكسي فولد" يوم الاثنين المقبل، ولكن عليك أولا حجز الهاتف القابل للطي.

وحذرت سامسونغ المشترين من أن الكمية ستكون محدودة، وسيتم طرح الجهاز رسميا للبيع في 26 أبريل/نيسان في متاجر مختارة.

والتسجيل للحجز والحصول على مزيد من المعلومات لا يلزمك بشراء الجهاز، فقد أخبر ممثل سامسونغ موقعَ "سي نت" في رسالة إلكترونية "إذا اشترك شخص ما غدا لحجز مكانه بالتسجيل المسبق الخاص الذي يبدأ في 15 أبريل/نيسان، فلن يكون ملزما بالشراء يوم الاثنين. الخيار لهم".

ويمكن لمن يرغب في شراء الهاتف زيارة موقع غلاكسي فولد والنقر فوق "تسجيل" في الزاوية العلوية اليمنى، ثم إدخال المعلومات.

ويجب أن تتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني مع مزيد من المعلومات حول حجز الجهاز القادم. (في أستراليا، انقر فوق "التسجيل المسبق الآن" بهذه الصفحة. وليس لدى موقع المملكة المتحدة صفحة بعد)

وسيكون الهاتف متوفرا للشراء بالولايات المتحدة ابتداء من 26 أبريل/نيسان في بعض متاجر "أي تي آند تي، تي-موبايل، بيست باي، سامسونغ إكسبيرينس".

وستبدأ المبيعات عبر الإنترنت في 25 أبريل/نيسان الساعة 9 مساءً في بعض المتاجر غداة هذا اليوم.

وتبلغ تكلفة غلاكسي فولد 1980 دولارا للجهاز بسعة تخزين 512 غيغابايتا و12 غيغابايتا من ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيكون هناك نموذج "أل تي أي" وآخر يدعم تقنية الجيل الخامس، والأخير يكلف أكثر من النموذج الأساسي. كما سيأتي غلاكسي فولد بالأسود والفضي والأزرق والأخضر.