 سوني تطلق أقراص تخزين مقاومة للماء وتتحمل الصدمات
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سوني تطلق أقراص تخزين مقاومة للماء وتتحمل الصدمات

سوني: الأقراص الجديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة (بيتابكسل)
سوني: الأقراص الجديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة (بيتابكسل)

أعلنت شركة سوني عن إطلاق أقراص تخزين جديدة ذات حالة مصمتة "أس.أس.دي" من طرازي "أس.أل-أم" و"أس.أل-سي"، تلبي متطلبات المستخدمين المحترفين مثل هواة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمصممين والمبدعين الآخرين الذين يحتاجون إلى نقل كميات كبيرة من البيانات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الأقراص الجديدة مخصصة للاستخدامات الشاقة، إذ تأتي في جسم مصنوع من الألمنيوم من قطعة واحدة.

ويمكن لهذه الأقراص تحمل الصدمات من جميع الجهات، مع مقاومة الغبار والماء وفقا لمعايير الحماية "أي.بي67".

كما يوجد منفذ "يو.أس.بي" من النوع "سي" المزود بغطاء مقاوم للماء لكي تظل البيانات في أمان إذا ما تعرض القرص الصلب للغوص في الماء حتى عمق متر واحد ولفترة تصل إلى 30 دقيقة.

وتروج الشركة اليابانية لأقراص الحالة المصمتة الجديدة من طراز "أس.أل-أم" على أنها الأسرع خلال كتابة البيانات وقراءتها، بسرعة تصل إلى ألف ميغابايت/ثانية. أما طراز "أس.أل-سي" المدمجة فتبلغ سرعة القراءة 540 ميغابايتا/ثانية وسرعة الكتابة 520 ميغابايتا/ثانية.

وتتوافر أقراص الحالة المصمتة الجديدة من سوني بسعة 500 غيغابايت، وتيرابايت واحد، و2 تيرابايت. ومن المقرر طرح الأقراص الجديدة في الأسواق خلال الخريف القادم.

المصدر : الألمانية
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