تعرف على مقبرة غوغل الرقمية وما تحويه

دشنت شركة غوغل الأميركية مقبرة إلكترونية لخدماتها ومنتجاتها، التي كتبت لها فصل النهاية بسبب عدم قدرتها على تحقيق النجاح المنشود.

وآخر هذه الخدمات والمنتجات شبكة التواصل الاجتماعي غوغل بلس "Google Plus" وبرامج التراسل غوغل تالك "Google Talk"وآلو "Allo" وهواتف نيكسس الذكية وحواسيب الكروم بوك بيكسل.

ومن خلال زيارة الموقع https://gcemetery.co يمكن للمستخدم التعرف على نبذة عن الخدمات والمنتجات التي فارقت عالم التكنولوجيا، والأسباب التي دفعت غوغل لكتابة شهادة وفاتها.

وقد أضافت غوغل ميزة جديدة يمكنها حساب متوسط عمر منتجها الذي فارق الحياة، وفي المتوسط قتلت غوغل 150 منتجا خلال 13 عاما، أي أن متوسط عمر المنتج عند غوغل هو أربع سنوات وشهر.

ويعتبر عام 2011 هو عام الحزن لمنتجات غوغل حيث دفنت 26 منتجا، لعل أهمها غوغل بز وغوغل ديكشنري.

وكما قال إريك شميدت الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل ذات مرة "نحن نحتفل بإخفاقاتنا" لذا أسست الشركة هذه المقبرة لتذكر التطبيقات والمنتجات التي شكلت عبر الزمن والتجربة خبرات عملاق البحث الإلكتروني.