أوراكل غاضبة... عقد البنتاغون للخدمات السحابية ينحصر بين مايكروسوفت وأمازون

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم الأربعاء إن أمازون ومايكروسوفت هما المرشحان الأخيران للفوز بعقد بقيمة عشرة مليارات دولار لإدخال تكنولوجيا الحوسبة السحابية الحديثة إلى وزارة الدفاع.

ووصلت الشركتان الأميركيتان إلى المرحلة النهائية بعد صراع مرير مع شركات أخرى رائدة في مجال هذه التكنولوجيا، فقد قدمت أي بي أم وأوراكل أيضًا عرضًا لمشروع البنية التحتية لمؤسسات الدفاع المشتركة الذي يعرف اختصارا باسم جيدي "JEDI"، لكن وزارة الدفاع خلصت إلى أنهما لم تفيا بالمتطلبات الدنيا للبرنامج.

وقدمت أوراكل دعوى شككت فيها بنزاهة عملية الاختيار، لكن المتحدثة باسم البنتاغون إليسا سميث قالت إن دعوى أوراكل بأن موظفا في شركة أمازون كان يعمل في وزارة الدفاع سابقا، "لم يكن له أي تأثير سلبي على نزاهة عملية الاختيار".

ويحقق البنتاغون في شكوى أوراكل التي اتهمت الموظف، ديب أوبي، بوجود تأثير له -بحكم عمله السابق- في المشروع.

وطلب البنتاغون من المحكمة إيقاف القضية للقيام بتحقيق داخلي، وسيطلب من المحكمة الآن رفع الوقف والمضي قدما. وقالت السيدة سميث إنه سيتم منح العقد في منتصف يوليو/تموز على أقرب تقدير.

وقالت أيضًا إن البنتاغون يشك بانتهاكات أخلاقية محتملة من قبل الموظف السابق وقد أحالها إلى مكتب المفتش العام لمزيد من التحقيق.

ويعتبر مشروع جيدي واحدا من أكبر العقود الفدرالية لتكنولوجيا المعلومات في التاريخ، فقد أسالت رغبة البنتاغون في تبني التكنولوجيا السحابية لعاب أكبر شركات التكنولوجيا من اللحظة التي تم الإعلان عنها في عام 2017.

وبالرغم من أن العديد من الشركات الكبرى تفضل العمل مع العديد من مزودي الخدمات السحابية إلى أن العقد سيؤول في النهاية لشركة واحدة.