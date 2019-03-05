تقرير: 40% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة بأوروبا مخادعة

يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أكثر المصطلحات استخداما في التقنية اليوم، ويبدو أن دراسة جديدة تؤكد كيف أصبحت شركات التقنية تحاول استغلال هذا الأمر.

وفقا لدراسة إحصائية لشركة "أم أم سي" البريطانية، فإن 40% من الشركات الناشئة الأوروبية المصنفة على أنها شركات ذكاء اصطناعي لا تستخدم فعليا الذكاء الاصطناعي بطريقة "ملموسة" في مجال أعمالها.

ودرست "أم أم سي" نحو 2830 شركة ذكاء اصطناعي ناشئة في 13 من دول الاتحاد الأوروبي كي تصل لهذه النتيجة، وراجعت "أنشطة وتركيز وتمويل" كل شركة منها.

وقال دافيد كيلنار رئيس الأبحاث لدى "أم أم سي" الذي أعد التقرير لموقع فوربس "في 40% من الحالات لم نعثر على أي دليل يذكر على الذكاء الاصطناعي".

وهذا يعني -وفق كيلنار- أن "الشركات التي يفترض الناس ويعتقدون أنها شركات ذكاء اصطناعي هي على الأرجح ليست كذلك".

لكن "فوربس" يشير إلى أن ادعاء الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة أنه جاء من الشركات ذاتها، لأن مواقع التحليل لأطراف ثالثة تكون مسؤولة عادة عن هذا التصنيف، ومن غير الواضح من تقرير "أم أم سي" ما هي نسبة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة المزيفة التي صنفتها كانت بالفعل تضلل زبائنها.

ومع ذلك، فإن التقرير يظهر أن هناك دوافع واضحة للشركات بعدم التحدث ما إذا تم تصنيفها خطأ بأنها شركات ذكاء اصطناعي. ومن الواضح أن هذا المصطلح جاذب للمستثمرين، وقد وجدت "أم أم سي" أن الشركات الناشئة التي تدعي العمل بمجال الذكاء الاصطناعي تستقطب تمويلا بين 15 و20% أكثر مقارنة بغيرها.

ويقول كيلنار لموقع فوربس "أعتقد أن الشركات الناشئة تكون على دراية في معظم الحالات بكيفية تصنيفها" لكنها لا تهتم بتصحيح السجل إن كان فيه خطأ.