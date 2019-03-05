الويب بذكراها الثلاثين.. فكرة ملهمة غيّرت وجه العالم

رماح الدلقموني

"افترِض أن كل المعلومات المخزنة على الحواسيب في كل مكان متصلة ببعضها، وافترِض أن بإمكاني برمجة حاسوبي لإنشاء مساحة يمكن ربط كل شيء فيها بكل شيء". هذه الفكرة الفذة لعالم الحاسوب البريطاني السير تيم بيرنرز لي كانت الأساس الذي مهد لابتكار الشبكة العنكبوتية العالمية قبل ثلاثين عاما.

ففي عام 1989، كان مختبر الفيزياء الأوروبي الأكبر في العالم (سيرن) خلية للأفكار والمعلومات المخزنة على عدد كبير من الحواسيب غير المتوافقة مع بعضها. وتصور بيرنرز لي -أثناء عمله هناك- هيكلية موحدة لربط المعلومات عبر تلك الحواسيب المختلفة، وكتب مقترحا بذلك في مارس/آذار 1989 سماه "إدارة المعلومات.. مقترح".

وفي سبيل تحقيق تصوره طوّر بيرنرز لي سنة 1990 لغة ترميز النص التشعبي المعروفة للجميع أكثر باسم "HTML". وهي التقنية التي تواصل امتلاك تأثير كبير على الكيفية التي نتصفح ونستعرض فيها الإنترنت اليوم. وبحلول عام 1991 أصبح هذا التصور عن الربط العالمي ما يعرف الآن بالشبكة العنكبوتية العالمية.

لكن الذي ساعد على انتشار شبكة الويب العالمية هو قيام منظمة سيرن سنة 1993 بتسجيل ابتكار بيرنرز لي "نطاقا عاما" (public domain) وبالتالي عدم احتكاره واعتباره معيارا مفتوحا، وكان لهذه الخطوة تأثير فوري على انتشار الويب، فبحلول نهاية هذا العام كان هناك أكثر من خمسمئة خادم ويب معروف، وشكلت حروف www ما نسبته 1% من حركة مرور الإنترنت.