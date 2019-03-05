دولة عربية ضمن أكبر 20 سوقا للألعاب الإلكترونية

احتلت السعودية المرتبة 19 عالميا ضمن ترتيب أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات، لتكون الدولة العربية الوحيدة في قائمة العشرين وفق تقرير مؤسسة نيوزو عن سوق الألعاب عام 2018.

وبلغت قيمة إيرادات سوق الألعاب الإلكترونية بالمملكة 761 مليون دولار، وذلك في مجتمع يبلغ تعداد سكانه 34 مليونا، منهم 26 مليونا يستخدمون الإنترنت.

وتصدرت القائمة عالميا الصين بـ 38 مليار دولار تقريبا إيرادات لسوق الألعاب، تلتها الولايات المتحدة (30.4 مليارا) ثم اليابان (19.2 مليارا) فكوريا الجنوبية (5.6 مليارات) وفي المرتبة الخامسة حلت ألمانيا بـ 4.6 مليارات.

أسواق عربية

وضمن قائمة أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تصدرت تركيا بـ 878 مليون دولار، وتبعتها السعودية (761 مليونا) ثم إيران (602 مليون) وفي المرتبة الخامسة حلت الإمارات (313 مليونا) ثم مصر بـ 287 مليونا.

وبعدما لم تكن قيمة سوق الألعاب في العالم تتجاوز 35 مليار دولار عام 2007، تصعد قيمة السوق حاليا إلى 138 مليارا.

واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادي على حصة الأسد بـ 71.4 مليار دولار مما يشكل 52% من قيمة السوق العالمية، وفي المرتبة الثانية جاءت أميركا الشمالية (23%) ثم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (21%) ثم أميركا الجنوبية (4%).

الهواتف الذكية

وقد كان الارتفاع الكبير لاستخدام الهواتف الذكية العامل الرئيسي لنمو سوق الألعاب، سواء من حيث مدة الاستخدام أو قيمة الإيرادات. وزاد عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية ليفوق حاليا 2.3 مليار دولار، 95% منهم يلعبونها بواسطة هواتفهم المحمولة.