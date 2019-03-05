دولة عربية ضمن أكبر 20 سوقا للألعاب الإلكترونية
احتلت السعودية المرتبة 19 عالميا ضمن ترتيب أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية من حيث الإيرادات، لتكون الدولة العربية الوحيدة في قائمة العشرين وفق تقرير مؤسسة نيوزو عن سوق الألعاب عام 2018.
وتصدرت القائمة عالميا الصين بـ 38 مليار دولار تقريبا إيرادات لسوق الألعاب، تلتها الولايات المتحدة (30.4 مليارا) ثم اليابان (19.2 مليارا) فكوريا الجنوبية (5.6 مليارات) وفي المرتبة الخامسة حلت ألمانيا بـ 4.6 مليارات.
أسواق عربية
وضمن قائمة أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تصدرت تركيا بـ 878 مليون دولار، وتبعتها السعودية (761 مليونا) ثم إيران (602 مليون) وفي المرتبة الخامسة حلت الإمارات (313 مليونا) ثم مصر بـ 287 مليونا.
وبعدما لم تكن قيمة سوق الألعاب في العالم تتجاوز 35 مليار دولار عام 2007، تصعد قيمة السوق حاليا إلى 138 مليارا.
واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادي على حصة الأسد بـ 71.4 مليار دولار مما يشكل 52% من قيمة السوق العالمية، وفي المرتبة الثانية جاءت أميركا الشمالية (23%) ثم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (21%) ثم أميركا الجنوبية (4%).
الهواتف الذكية
وقد كان الارتفاع الكبير لاستخدام الهواتف الذكية العامل الرئيسي لنمو سوق الألعاب، سواء من حيث مدة الاستخدام أو قيمة الإيرادات. وزاد عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية ليفوق حاليا 2.3 مليار دولار، 95% منهم يلعبونها بواسطة هواتفهم المحمولة.
|معرض لألعاب الفيديو بمدينة شيبا اليابانية (غيتي-أرشيف)
وتصدرت ألعاب الهواتف الذكية قائمة قنوات استهلاك الألعاب بنسبة 41% وبقيمة ناهزت 56.4 مليار دولار، تلتها وحدات الألعاب المنزلية الموصولة بشاشة التلفزيون (25%، 34.6 مليارا) ثم الألعاب التي يتم تنزيلها على الحاسوب الشخصي (21%، 28.6 مليارا).
وفي المرتبة الرابعة حلت ألعاب الأجهزة اللوحية بنسبة 10% (14 مليار دولار تقريبا) وفي المرتبة الأخيرة ألعاب تفتح على المواقع الإلكترونية بالحواسيب الشخصية (3%، 4.3 مليارات).
من جانب آخر، ذكر تقرير لمكتب الاستشارات "بي دبليو سي" (PwC) حول آفاق الترفيه والإعلام للفترة بين عامي 2018 و2022 أن الألعاب حلت ثانية بعد الاتصالات في مجال أعلى نسب النمو باستهلاك بيانات الإنترنت، إذ سيزيد استهلاك الإنترنت للألعاب بنسبة 27.8% بين عامي 2017 و2022.
حجم المشاهدة
ويفيد تقرير مؤسسة هوتسويت للعام الماضي -والذي يرصد تطورات عالم الإنترنت والأجهزة المحمولة ومواقع التواصل- أن مواقع ومنصات الألعاب جاءت ثالثة من حيث نسبة مشاهدة البث على الإنترنت، إذ تصدرت مشاهدة الفيديو القائمة بنسبة 92% ثم مشاهدة التلفزيون (58%) ثم الألعاب (30%).
وتصدرت العام الماضي تطبيقات الألعاب قائمة التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهواتف سواء على منصتي غوغل بلاي أو "آي أو أس".
وحلت تطبيق "كيو كيو" للألعاب الإلكترونية من إنتاج شركة تينسنت الصينية سادسة العام الماضي من حيث أكثر التطبيقات استخداما، إذ جاء بعد تطبيقات فيسبوك وواتساب وفيسبوك ماسنجر و"ويتشات" وإنستغرام.
وفي مجال التجارة الإلكترونية، بلغت قيمة الإنفاق على ألعاب الفيديو هذا العام نحو 70.5 مليار دولار، لتتبوأ المرتبة السابعة في مختلف أصناف المشتريات بالعالم الرقمي.