بإحدى هذه الحيل يمكنك قراءة رسائل واتساب على آيفون دون علم المُرسل

من المعروف أن تطبيق واتساب يستخدم نظام علامة التحقق لإظهار أن الرسالة أُرسلت (إشارة رمادية واحدة)، أو أنها سُلّمت إلى المرسِل (إشارتين رماديتين) أو تمت قراءتها (إشارتين زرقاوين إلى يمين الرسالة).

وفي حين قد يكون هذا الأمر مفيدا إذا كنت أنت مرسل الرسالة، فإنه قد يكون مزعجا إذا كنت المتلقي، لأنه متى تحولت علامة التحقق إلى اللون الأزرق فإن المرسل سيتوقع أن ترد عليه.

لكن لحسن الحظ هناك عدة طرق لخداع نظام علامة التحقق هذا، وبالنسبة لمستخدمي آيفون 6إس وما بعده، توجد هناك طريقة مبنية ضمن تطبيق واتساب.

فبدل النقر الخفيف على المحادثة التي تتضمن الرسالة التي تريد الاطلاع عليها، انقر على المحادثة مع قليل من الضغط لتفعيل نافذة "التلصص" بميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في الهاتف (3D Touch).

وستوفر لك هذه النافذة فرصة إلقاء نظرة سريعة على الرسائل التي سبق أن أرسِلت أو استُقبلت، بالإضافة إلى الرسائل التي تلقيتها حديثا.

ومن هنا يمكنك إما الضغط أكثر لإظهار النافذة وجعلها ملء الشاشة، أو ترك الضغط على الشاشة وجعلها تعود إلى حالتها السابقة، وفي الحالة الأخيرة لن يتم وضع علامة "مقروءة" على الرسالة في هاتف المُرسِل، مما يتيح لك وقتا كافيا كي ترد عليها دون ضغط معرفة أن المُرسل يعلم أنك شاهدت رسالته.

الخيار الآخر هو أن تقرأ الرسالة في مركز إشعارات آيفون الذي يمكن الوصول إليه بالزلق إلى أسفل عندما تكون على الشاشة الرئيسية. وهذا الأمر سيتيح لك معاينة أي رسالة غير مقروءة دون فتحها فعليا، وبالتالي لن يعلم المُرسل أنك قرأتها.

الطريقة الثالثة، وهي تحويل هاتفك إلى نمط الطائرة (airplane mode) قبل فتح الرسالة، وهذا الأمر يتيح لك الاطلاع على رسائل واتساب كما تشاء دون أن يعلم المرسل أنك قرأتها. لكن عليك التأكد أنه عندما تنتهي أن تغلق واتساب قبل تعطيل نمط الطائرة، وبهذه الحالة ستظل الرسائل بحالة غير المقروءة إلى أن تختار فتحها مرة ثانية.

وبالطبع هناك خيار إلغاء ظهور علامة التحقق الزرقاء من رسائل واتساب نهائيا، بتعطيل تلقي إيصال القراءة تماما على أجهزة آيفون أو أندرويد من خلال فتح تطبيق واتساب ثم الذهاب إلى "إعدادات" واختيار "الحساب" ثم "الخصوصية" ثم تعطيل "إيصالات القراءة".

لكن تذكر هنا أنك بفعل هذا لن تتمكن أيضا من مشاهدة إيصالات القراءة من أصدقائك أيضا، لهذا لن تعلم كذلك إذا كانوا قرؤوا رسائلك أم لا.