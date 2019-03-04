حتى لا يتحول إلى عبء ثقيل.. تطبيقات تتحكم بهاتفك

تقدم شركة آبل منذ سبتمبر/أيلول 2018 تطبيق "وقت الشاشة" الذي يساعد على تحديد العادات السيئة في استخدام هواتفها، عن طريق حساب الوقت الذي يقضيه المستخدمون في متابعة التطبيقات وبقية الإمكانات الأخرى للهاتف.

ويساعد تطبيق وقت الشاشة عند تفعيله على تقييد الاستخدام الخاص للتطبيقات، ويجعل أي تطبيق أو مجموعة من التطبيقات الأخرى غير قابلة للاستخدام حين يتجاوز المستخدم الفترة التي تم تحديدها له.

وفي المقابل، تشير صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن استخدام هذه التطبيقات يظل اختياريا، لأنه بمجرد النقر على تجاهلها يكون الوصول إلى التطبيق ممكنا.

وبينت الصحيفة أنه يمكن أن يكون التطبيق على جهاز آيفون طريقة جيدة لإدراك درجة إدمان الشخص، وأنه يمثل تشخيصا أوليا لمعرفة كيفية معالجة تلك المشكلة.