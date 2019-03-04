شاهد.. تشقق الشاشة يعطل قارئ البصمة في غلاكسي إس10

من المؤكد أن مستشعر بصمة الأصبع الألتراسونيك تحت شاشة هاتف غلاكسي إس10 الجديد ميزة مثيرة للاهتمام، حيث يتيح للمستخدم فك قفل الهاتف مع توفير مساحة أكبر للشاشة كان يشغلها سابقا زر قارئ البصمة، لكن في المقابل يجب ضمان ألا يتشقق الزجاج فوق المستشعر لأنه قد يتضرر نهائيا.

هذا ما تم استنتاجه من فيديو لاختبار تحمّل هاتف غلاكسي إس10 نشره حساب "جيفري ريج إيفريثينغ" على يوتيوب، تم خلاله تعريض الهاتف لاختبارات الالتواء والخدش والحرق لمعرفة كيف سيصمد.

وكان أداء الهاتف ممتازا في معظم الاختبارات؛ ففي اختبار الالتواء لم ينحن الهاتف ولم ينفصل الزجاج عن قاعدته، مما يشير إلى متانة الصنع، وفي اختبار الحرق تم استخدام ولاعة سجائر ووضعها على مقربة من شاشة الهاتف لمدة ثلاثين ثانية، ورغم ظهور علامات بيضاء على الشاشة فإنها اختفت بمجرد زوال اللهب.

كما أن نتيجة اختبار الخدوش ستثير إعجاب مالكي غلاكسي إس10، حيث تحملت الشاشة خدوشا من المستوى السادس، ورغم أن خدوش المستوى السابع تركت أخاديد أعمق، فإن الزجاج الحامي لعدسات كاميرات الهاتف لم ينخدش نهائيا.

لكن الاختبار في منطقة مستشعر بصمة الأصبع في الهاتف هو على الأرجح الذي استقطب معظم الاهتمام؛ فعندما تعرضت الشاشة فوق منطقة المستشعر لخدوش من المستوى السابع، تركت عليه خدوشا أكثر مما قد تراه عادة على شاشة هاتف، وظل المستشعر يعمل. لكن عندما وصلت الخدوش إلى المستوى الثامن لمحاكاة تشقق الشاشة في الزجاج فوق المستشعر، فقد الأخير الاستجابة.

الخلاصة، كما توصل إليها موقع "تومز غايد" -المعني بتقييم الأجهزة- أن الخدوش العادية على شاشة هاتف غلاكسي إس10 لن تؤثر على الأرجح على مستشعر بصمة الأصبع، لكن التشققات الكبيرة ستؤدي إلى تعطله عن العمل.

ومع ذلك، فإنه سيظل بإمكان المستخدم فك قفل الشاشة بأكثر من طريقة، حيث يظهر الفيديو فك قفل الهاتف بطريقة رسم نمط معين حتى بعدما تشقق الزجاج حول مستشعر بصمة الأصبع. لكن من غير المرجح أن يجعلك هذا تشعر بالارتياح بشأن أفضل ميزة بهاتف غلاكسي إس10 الذي يكلف 899 دولارا.