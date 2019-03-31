قريبا لن تحتاج لإخراج أغراضك في المطارات أثناء التفتيش

لن يحتاج المسافرون في عدد من المطارات الأميركية إلى إزالة الإلكترونيات والسوائل وغيرها من المواد من حقائبهم عند نقاط التفتيش الأمنية، حيث تقوم إدارة أمن النقل بنشر تكنولوجيا جديدة.

وقال مدير البرنامج في إدارة أمن وسائل النقل الأميركية "تي أس أي" (TSA) ديفيد بيكوسكي الجمعة إن الإدارة وقعت عقدا يوم الخميس لمئات آلات فحص الأمتعة المحمولة، في خطوة كبيرة لتجديد عملية الفحص الشامل باستخدام تكنولوجيا أسرع وأكثر تقدما.

وقال بيكوسكي إن بدء تشغيل جهاز التصوير المقطعي المحوسب سيكون هذا الصيف. وأضاف أن العقد -الذي تبلغ قيمته 97 مليون دولارا- يشمل ثلاثمئة آلة، لكن قائمة المطارات التي تستقبلها لم تكتمل بعد.

واختبرت الوكالة التكنولوجيا الجديدة في أكثر من عشرة مطارات منذ عام 2017، إلى جانب البروتوكولات المريحة التي تسمح للركاب بمغادرة أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأدوات النظافة داخل أمتعتهم.

وأوضح بيكوسكي أن التقنية تخلق صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، وستتمكن في النهاية من اكتشاف العناصر تلقائيا التي تطلب "تي أس أي" الآن من الركاب إزالتها.

وبشكل إجمالي، تتوقع الوكالة استبدال أكثر من ألفي جهاز من أجهزة الأشعة السينية بأجهزة التصوير المقطعي المحوسب على مدى السنوات الثماني المقبلة.

وبحسب مدير البرنامج، فإن العقد -الذي مدته خمس سنوات- مُنح لشركة إدجوود سميث ديسكفري ومقرها ميريلاند، لكن المرحلة التالية من الشراء قد تشمل عدة بائعين.

ورغم أن البرنامج التجريبي "سي تي" (CT) لم يُظهر أوقات انتظار أقل في المطارات المشاركة، فإن الوكالة تتوقع أن تسرع التكنولوجيا الخطوط مع اعتياد المسافرين والموظفين العمليات الجديدة.

وقال بيكوسكي إنه يتوقع أن تكون هناك حاجة مبدئية إلى المزيد من الموظفين في البداية مع وضع الآلات الجديدة في مكانها الصحيح.