على مالكي حواسيب آسوس المحمولة الحذر

أشارت شركة آسوس إلى أن الحواسيب المحمولة الخاصة بها قد تكون مصابة بالفيروسات والبرمجيات الضارة، بسبب وجود ثغرة أمنية في برنامج التحديث "لايف أبديت" (Live Update)، بالإضافة إلى اختراق خوادم التحديث بواسطة القراصنة لفترة مؤقتة.

وعلى الرغم من تأكيدات الشركة التايوانية أن هذه الهجمات لم يتعرض لها سوى عدد محدود من المستخدمين، فإنه يتعين على أصحاب حواسيب آسوس فحص حواسيبهم بواسطة أداة التشخيص التي أتاحتها الشركة للتنزيل على موقعها الإلكتروني.

وإذا أظهر التشخيص أن الحاسوب قد تعرض للاختراق، فإن آسوس تنصح بضرورة إجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات، وبعد ذلك إرجاع نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إلى إعدادات المصنع؛ حيث يعمل ذلك على إزالة البرمجيات الخبيثة تماما.

وتتم استعادة إعدادات المصنع في الحواسيب المزودة بنظام ويندوز 10 عن طريق قائمة الإعدادات/التحديث والأمان/الاستعادة، وبالنسبة لأصحاب حواسيب آسوس المزودة بأداة التحديث "لايف أبديت" فإنه يجب تحديث البرنامج إلى الإصدار 3.6.8.

وفي حال ظهور أية مشكلات أخرى، فإنه يجب الاتصال بخدمة الدعم من آسوس المختصة بالحواسيب المحمولة.