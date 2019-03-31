زوكربيرغ يدعو لتنظيم الإنترنت.. وهذه خطته لتحقيق ذلك

دعا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك المشرعين والحكومات إلى لعب "دور أكثر نشاطا" في وضع القواعد التي تحكم الإنترنت.

ففي مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست أمس السبت، قال رئيس فيسبوك إن مسؤولية مراقبة المحتوى الضار مسؤولية كبيرة للغاية على الشركات وحدها.

وكتب زوكربيرغ -الذي تتعرض شركته لضغوط لإخفاقها في مراقبة المحتوى بشكل مناسب وحماية خصوصية المستخدم على منصتها- "من خلال تحديث قواعد الإنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما في هذا الأمر؛ حرية الأفراد في التعبير عن أنفسهم وريادة الأعمال في بناء أشياء جديدة، مع حماية المجتمع من الأضرار الأوسع نطاقًا".

أربعة مجالات لحماية الإنترنت

ويدعو رئيس فيسبوك إلى قوانين جديدة تشمل أربعة مجالات: المحتوى الضار، ونزاهة الانتخابات، والخصوصية، ونقل البيانات.

كما يصف مجموعة جديدة من القواعد التي يود من المشرعين تطبيقها على شركات التكنولوجيا.

ويقول إن هذه اللوائح الجديدة يجب أن تكون هي نفسها لجميع مواقع الويب، بحيث يكون من الأسهل منع "المحتوى الضار" من الانتشار السريع عبر الأنظمة الأساسية.