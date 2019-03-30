شاهد "غلادياتور".. أول شاحنة لشركة "جيب" الأميركية

عرضت شركة "جيب" الأميركية للسيارات في معرض لوس أنجلوس العام الماضي لأول مرة شاحنتها الجديدة "غلادياتور" (المصارع).

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصنّع فيها الشركة الأميركية المتخصصة في سيارات الدفع الرباعي؛ هذا النوع من المركبات.

وتشبه "الغلادياتور" سيارة "رانغلر" أيقونة الشركة الأميركية، مع وجود صندوق خلفي بطول خمسة أقدام، وتأتي بأربعة أبواب في طرازها القياسي.

وتتميز السيارة الجديدة بوجود محرك "في 6 بينتاستر" بسعة 3.6 لترات، مع قدرة حصانية تبلغ 285 وعزم دوران يصل إلى 260 رطلا.

كما ستأتي بطرُز "سبورت" و"سبورت أس" و"أوفرلاند روبيكون" وطراز خاص "لانش إيديشن" وبإطارات "فالكين وايلد بيك" قياس 33 بوصة لمساعدتها على الطرقات الوعرة.

وستنتج "جيب" من الطراز الخاص "لانش إيديشن" 4190 مركبة، ويعبر الرقم 419 عن رمز منطقة توليدو في ولاية أوهايو التي تحتوي على مصنع "غلادياتور".

ويصل سعر الطراز الخاص المزمع إطلاقه عام 2020 قرابة 61 ألف دولار، في حين يبدأ سعر طراز الروبيكون من 44 ألف دولار.