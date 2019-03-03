إكسل يحوّل صور الجداول المطبوعة إلى ملفات قابلة للتحرير

أطلقت مايكروسوفت تحديثا جديدا لتطبيق إكسل لأجهزة أندرويد يوفّر كثيرا من الوقت والجهد على المستخدمين خاصة الذين يرتبط عملهم بتحويل البيانات من الرسوم البيانية المطبوعة إلى صيغ رقمية.

فمع التحديث الجديد، أصبح إدخال البيانات أسهل بكثير، حيث تتيح النسخة الأخيرة من تطبيق إكسل لأجهزة أندرويد للمستخدم التقاط صورة لجدول بيانات مطبوع باستخدام هاتفه ليتولى إكسل تحويله إلى جدول ممتد قابل للتحرير بشكل كامل.

وتزيل وظيفة التعرف على الصور الجديدة الحاجة إلى إدخال البيانات يدويا، وتوفر كثيرا من الوقت، خاصة للذين يعملون مع الجداول المطبوعة باستمرار.

وتحمل الميزة اسم "أدخل بيانات من صورة" (Insert Data from Picture)، وكانت مايكروسوفت استعرضتها أولا في مؤتمرها السنوي للمطورين العام الماضي باعتبارها واحدة من أربع مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي مصممة لجعل إكسل أكثر فائدة.

وبحسب موقع "تيك سبوت" المعني بشؤون التقنية، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تستخدم مايكروسوفت تقنيات التعرف على الصور وتعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي، لجلب مزايا مشابهة وتحسينات إضافية إلى تطبيقات أوفيس الأخرى.

وإذا استطاعت الشركة مواصلة طرح إضافات مفيدة بإمكانها فعلا مساعدة المستخدمين على تحسين جودة أعمالهم أو إنجاز المزيد في وقت أقل، فإن المستخدمين سيرحبون كثيرا بتلك الإضافات.

بدأت الشركة بطرح ميزة "أدخل بيانات من صورة" لتطبيق إكسل على أجهزة أندرويد، وستطرحه لاحقا للأجهزة العاملة بنظام آبل آي أو إس.