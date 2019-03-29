بي 30 وبي 30 برو.. تفاصيل هاتفي هواوي الجديدين

أعلنت شركة هواوي في حدث ضخم نظم مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس عن إطلاق منتجين جديدين من هواتفها الذكية "بي 30" و"بي 30 برو". وتطرقت الكاتبة صوفي شارارا في مقالها الذي نشر في مجلة "وايرد" الأميركية إلى مزايا الهاتفين الجديدين مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

بداية لا يعتبر الهاتفان الجديدان خارجين عن المألوف، بل يحملان فقط تحسينات أدخلت على منتجين أصدرتهما الشركة السنة الماضية وهما "بي 20" و"بي 20 برو" وجذبا اهتمام المستخدمين حتى ظهور هاتف "مايت برو 20" بالأسواق.

الكاميرات

صممت سلسلة هاتف "بي 30" خصيصا للتصوير، كما أن إعدادات الكاميرا الموجودة فيه تشبه إلى حد ما تلك التي يحتوي عليها هاتف "مايت برو 20". كما يحتوي هاتف "بي 30 برو" الجديد على نظام كاميرا رباعي من صنع شركة "لايكا" الألمانية.

وتضم الكاميرا مستشعرا رئيسيا "سوبر سبكتروم" بدقة 40 ميغابكسلا وفتحة غالق f/1.8، ناهيك عن مثبت الصورة البصري، وعدسة بطول بؤري يبلغ 27 ملليمترا.

وأعادت هواوي تصميم المستشعر، ناهيك عن تحسين إعدادات العدسة ومعالج إشارات الصور وخوارزميات معالجة الصور المخصصة على معالج "كيرين 980". كما أعادت ضبط النموذج اللوني "أحمر أخضر أزرق" إلى مصفوفة "أر واي واي بي" لتصفية الألوان.

كما نجد كاميرا خلفية بدقة 20 ميغابكسلا تحمل عدسة واسعة جدا يبلغ طولها البؤري 16 ملليمترا، مع فتحة غالق f/2.2، كما أنها مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من المثبت البصري.

أما فيما يتعلق بعدسة التقريب البصري من نوع "تيلي فوتو"، فيحتوي هاتف "بي 30 برو" على عدسة بدقة 8 ميغابكسلا، وطول بؤري يبلغ 125 ملليمترا، مع فتحة غالق f/3.4 ونظام مثبت بصري، كما تصل قدرة التقريب البصري فيها إلى خمس مرات.

كما يتضمن هاتف "بي 30 برو" تقنية التكبير الهجين الجديدة إلى حدود عشر مرات وتقريب رقمي يصل إلى حدود خمسين مرة، والتي تستخدمها لالتقاط صور للقمر الفعلي، في حين أن هاتف "بي 30" يحتوي على تقريب بصري يصل إلى ثلاث مرات.

وهناك كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميغابكسلا مقارنة بهواتف "بي 20" التي تبلغ دقة الكاميرا الأمامية فيها 24 ميغابكسلا، كما يتميز بتقنية التصوير المزدوج بالعدسة العادية والتقريب في الآن ذاته.

كما تركت هواوي بصمة حقيقية في مجال التصوير من خلال هواتفها الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتصوير الفيديو، حيث تقول إن مستشعر "سوبر سبكتروم" الجديد ومثبت الصورة البصري سيكونان قادرين أيضا على تقديم فيديو سلس ومفصل في مستوى إضاءة منخفض وذلك عبر خاصية التصوير الليلي.