بي 30 وبي 30 برو.. تفاصيل هاتفي هواوي الجديدين
أعلنت شركة هواوي في حدث ضخم نظم مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس عن إطلاق منتجين جديدين من هواتفها الذكية "بي 30" و"بي 30 برو". وتطرقت الكاتبة صوفي شارارا في مقالها الذي نشر في مجلة "وايرد" الأميركية إلى مزايا الهاتفين الجديدين مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.
بداية لا يعتبر الهاتفان الجديدان خارجين عن المألوف، بل يحملان فقط تحسينات أدخلت على منتجين أصدرتهما الشركة السنة الماضية وهما "بي 20" و"بي 20 برو" وجذبا اهتمام المستخدمين حتى ظهور هاتف "مايت برو 20" بالأسواق.
الكاميرات
صممت سلسلة هاتف "بي 30" خصيصا للتصوير، كما أن إعدادات الكاميرا الموجودة فيه تشبه إلى حد ما تلك التي يحتوي عليها هاتف "مايت برو 20". كما يحتوي هاتف "بي 30 برو" الجديد على نظام كاميرا رباعي من صنع شركة "لايكا" الألمانية.
وتضم الكاميرا مستشعرا رئيسيا "سوبر سبكتروم" بدقة 40 ميغابكسلا وفتحة غالق f/1.8، ناهيك عن مثبت الصورة البصري، وعدسة بطول بؤري يبلغ 27 ملليمترا.
وأعادت هواوي تصميم المستشعر، ناهيك عن تحسين إعدادات العدسة ومعالج إشارات الصور وخوارزميات معالجة الصور المخصصة على معالج "كيرين 980". كما أعادت ضبط النموذج اللوني "أحمر أخضر أزرق" إلى مصفوفة "أر واي واي بي" لتصفية الألوان.
كما نجد كاميرا خلفية بدقة 20 ميغابكسلا تحمل عدسة واسعة جدا يبلغ طولها البؤري 16 ملليمترا، مع فتحة غالق f/2.2، كما أنها مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من المثبت البصري.
أما فيما يتعلق بعدسة التقريب البصري من نوع "تيلي فوتو"، فيحتوي هاتف "بي 30 برو" على عدسة بدقة 8 ميغابكسلا، وطول بؤري يبلغ 125 ملليمترا، مع فتحة غالق f/3.4 ونظام مثبت بصري، كما تصل قدرة التقريب البصري فيها إلى خمس مرات.
كما يتضمن هاتف "بي 30 برو" تقنية التكبير الهجين الجديدة إلى حدود عشر مرات وتقريب رقمي يصل إلى حدود خمسين مرة، والتي تستخدمها لالتقاط صور للقمر الفعلي، في حين أن هاتف "بي 30" يحتوي على تقريب بصري يصل إلى ثلاث مرات.
وهناك كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميغابكسلا مقارنة بهواتف "بي 20" التي تبلغ دقة الكاميرا الأمامية فيها 24 ميغابكسلا، كما يتميز بتقنية التصوير المزدوج بالعدسة العادية والتقريب في الآن ذاته.
كما تركت هواوي بصمة حقيقية في مجال التصوير من خلال هواتفها الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتصوير الفيديو، حيث تقول إن مستشعر "سوبر سبكتروم" الجديد ومثبت الصورة البصري سيكونان قادرين أيضا على تقديم فيديو سلس ومفصل في مستوى إضاءة منخفض وذلك عبر خاصية التصوير الليلي.
|سلسلة هاتف "بي 30" صممت خصيصا للتصوير (مواقع التواصل)
شاشات الهاتف
لا تعتبر الخاصيات الموجودة في شاشتي هذين الهاتفين العنصر المميز فيها، عدا حجمها الجديد.
ولكن يتميز هاتف "بي 30 برو" بشاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، أو "أو أل إي دي" بمقاس 6.47 بوصات.
أما هاتف "بي 30" فيضم شاشة بمقاس 6.1 بوصات، وكلاهما بدقة تبلغ 2340 × 1080، وهو ارتفاع طفيف في عدد بيكسلات الشاشتين مقارنة بهاتف "مايت 20 برو" الذي يبلغ حجم شاشته 6.4 بوصات ودقة 3120 × 1440.
وهناك الكثير من الميزات التقنية الجديدة الموجودة بالشاشات، أولها مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة مقارنة بماسحة البصمات الأمامية في كل من "بي 20" و"بي 20 برو" على الرغم من أن هواوي أكدت أن المستشعر لم يكن ذاته المستخدم في هواتفها السابقة.
لكن الميزة الجديدة في سلسلة هواتف "بي 30" هي مكبر صوت مغناطيسي كهربائي مدمج في الشاشة الذي يخلق اهتزازات صوتية للمكالمات الهاتفية.
كما يوجد مكبر صوت أحادي في الجزء السفلي من الجهاز في حال كان المستخدم يرغب في تشغيل مقطع فيديو على موقع يوتيوب فحسب.
وأعلنت هواوي عن إصدار بعض سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة التي تتصل بمنفذ "يو أس بي-فئة سي" للهاتف من أجل الشحن والاتصال.
المواصفات والأداء
يعمل هاتفا "بي 30" و"بي 30 برو" بمعالج "كيرين 980" وهو ذاته في هاتف "مايت 20 برو" كما أنه نسخة محسنة لمعالج "كيرين 970" الموجود في "بي 20".
ويعمل هاتف "بي 30" بنظام "أندرويد 9 باي" وواجهة المستخدم "إي أم يو آي 9.1" التي لا ترتقي في جماليتها قليلا إلى واجهات الهواتف المنافسة.
وتفتقر الهواتف الجديدة إلى دعم الجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية، حيث أوضحت الشركة أنها ستضمنه لهاتف "مايت إكس".
وتضم هواتف "بي 30 برو" بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 4.200 مللي أمبيرات في الساعة (مقابل 4.000 مللي أمبيرات في الساعة في هاتف "بي 20 برو") وسعة أكثر تواضعا في هاتف "بي 30" التي تبلغ 3.650 مللي أمبيرات في الساعة بزيادة طفيفة عن بطارية هواتف "بي 20" ذات سعة 3.400 مللي أمبيرات في الساعة.
ويرتبط الأمر الأكثر إثارة بسرعة الشحن السلكي التي تبلغ قوتها 30 واطا والتي لديها القدرة على شحن هاتف "بي 30 برو" إلى نسبة 70% في غضون 30 دقيقة فقط. فضلا عن ذلك، نجد الشحن اللاسلكي بقوة 15 واطا.
|سلسلة هواتف "بي 30" تتميز بمظهر أكثر إتقانا بقليل من بعض هواتف "مايت 20 برو" الملونة حيث تمتاز بخلفية زجاجية منحنية ولمسات خلفية تمتاز بالتقزّح اللوني (رويترز)
التصميم
تتميز سلسلة هواتف "بي 30" بمظهر أكثر إتقانا بقليل من بعض هواتف "مايت 20 برو" الملونة، حيث تمتاز بخلفية زجاجية منحنية وحواف فائقة الحدة ولمسات خلفية تمتاز بالتقزح اللوني على غرار الأزرق الفاتح الكريستالي واللونين الأحمر والبرتقالي للغروب. ويتوفر هاتف "بي 30 برو" أيضا باللون الأبيض اللؤلؤي ولون الشفق (المألوف في هواتف "بي 20") واللون الأسود المعتاد.
ويعتبر حجم كلا الهاتفين "بي 30" الجديدين أكبر من حجم الهواتف السابقة، ويمتاز هاتف "بي 30 برو" بخاصية مقاومة الماء والغبار بمعيار "أي بي 68" وهي ذاتها في هواتف "مايت 20 برو" في حين يمتاز "بي 30 " بمعيار أقل وهو "أي بي 53".