شياومي الفائق السرعة يشحن الهاتف بأقل من 18 دقيقة

أعلنت شياومي عن إطلاق تقنية جديدة للشحن السريع، وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية سوبر تشارج تيربو "Super Charge Turbo" الجديدة تقوم بشحن بطاريات الهواتف الذكية بسرعة فائقة.

وقد قامت بمقارنة تقنيتها الجديدة مع تقنية سوبر فووك "SuperVOOC" المستخدمة بهواتف أوبو، والتي تعتبر أسرع تقنية شحن سريع للبطاريات، وقد احتاجت تقنية أوبو التي تعمل بقدرة 50 واطا إلى حوالي ثلاثين دقيقة لشحن بطارية الهاتف سعة 3700 مللي أمبير/ساعة بشكل كامل.

وعلى الجانب الآخر، استغرقت تقنية شياومي سوبر تشارج تيربو الجديدة والذي يعمل بقوة 100 واط حوالي 17 دقيقة فقط لشحن بطارية سعة 4000 مللي أمبير/ساعة بنسبة 100%، ولكن يشترط لذلك توافر هاتف ذكي يدعم مصدر الطاقة بقدرة 100 واط.

وتدعم أجهزة شياومي الحالية تقنيات شحن لا تتجاوز قدرتها 27 واطا، أما هاتف أم أي 9 "Mi 9 " فلا يدعم سوى شاحن بقوة 18 واطا.

ومن المفترض أن تقوم الشركة الصينية بإطلاق هواتف ذكية جديدة تدعم تقنية الشحن السريع قريبا.