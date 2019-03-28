ترامب: رئيس غوغل ليس مواليا للصين

التقى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل الأميركية سوندار بيتشاي يوم الأربعاء مع الرئيس ترامب لمناقشة العقود والشراكات مع الحكومة الأميركية.

وقال الرئيس ترامب بعد الاجتماع "لقد التقيت للتو مع سوندار بيتشاي رئيس غوغل الذي من الواضح أن أداءه جيد، وقد صرح بأنه ملتزم تماما للجيش الأميركي، وليس الجيش الصيني، ناقشنا أيضا النزاهة السياسية والأشياء المختلفة التي يمكن أن تقدمها غوغل لبلدنا، وانتهى الاجتماع بشكل جيد للغاية".

وساندر بيتشاي هو الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ولدى الشركة أربعة رؤساء إقليميين، جميعهم يرفعون تقاريرهم إلى بيتشاي، وبالإضافة إلى ذلك يعمل سيرجي برين رئيسا لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل.

ولا توجد معلومات أخرى عن الاجتماع سوى ما صرح به ترامب، كما أنه لا يوجد سجل لعدد المرات التي زار فيها بيتشاي وقادة التكنولوجيا الآخرين البيت الأبيض، لأن ترامب لم ينشر سجلات زوار البيت الأبيض كما فعل الرؤساء السابقون.

وأكدت غوغل اللقاء عند سؤال موقع ذي فيرج، وقال ممثل لشركة غوغل في بيان "لقد سررنا بإجراء محادثات مثمرة مع الرئيس بشأن الاستثمار في مستقبل القوى العاملة الأميركية ونمو التقنيات الناشئة والتزامنا المستمر بالعمل مع الحكومة الأميركية".

يذكر أن علاقة غوغل بالبيت الأبيض وساكنه قد تعرضت في الفترة الأخيرة للكثير من الاضطرابات، فقد أدت العقود الحكومية لشركة غوغل إلى اضطرابات كبيرة داخل الشركة، خصوصا بشأن مشروع "مافن" (Maven) مع وزارة الدفاع المصمم للاستفادة من خبرة غوغل في لغة الآلة لتحليل لقطات الطائرات بدون طيار، وتراجعت غوغل في نهاية المطاف عن المشروع استجابة لاعتراض موظفيها.

كما واجهت غوغل أيضا ردود فعل سلبية بسبب عملها على محرك بحث يتوافق مع متطلبات الرقابة الصينية، وقد واجه هذا المشروع -الذي يطلق عليه اسم "دراغون فلاي" (Dragonfly)- معارضة كبيرة من الموظفين، وانتقده بعض القادة العسكريين الأميركيين، ووصفوا سياسة الشركة بالنفاق.