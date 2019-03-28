استحوذت عليها بملايين الدولارات.. ماذا ستفعل ماكدونالدز بشركة ذكاء اصطناعي؟

أعلنت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة عن اتفاق لشراء شركة "دايناميك ييلدز" (Dynamic Yield) المتخصصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية.

ولم يكشف عن حجم الصفقة، لكن مصادر مطلعة قالت إنها تتجاوز ثلاثمئة مليون دولار، وتعد أكبر عملية استحواذ لسلسلة الوجبات السريعة منذ عشرين عامًا.

وتعمل داينامك ييلدز مع العلامات التجارية عبر التجارة الإلكترونية والسفر والتمويل والوسائط لإنشاء تجربة مخصصة للعملاء على الإنترنت مثل تجربة العملاء في أمازون.

وقالت ماكدونالدز إنها ستستخدم هذه التكنولوجيا لإنشاء قائمة للطلبات الخارجية يمكن تصميمها لتناسب وضع العملاء، مثل الطقس وحركة المرور الحالية في المطاعم وطلباتهم السابقة أو الطلبات الشائعة. وبمجرد بدء الطلب، يمكن لشاشة العرض أن توصي أيضًا بعناصر إضافية بناءً على ما اخترته بالفعل.

وقالت الشركة إنها اختبرت ذلك في العديد من المواقع الأميركية عام 2018. وتهدف الخطة إلى بدء نشر هذا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2019، ثم الانتقال إلى الأسواق الدولية.



وتخطط ماكدونالدز أيضًا لدمج هذه التكنولوجيا في المنتجات الرقمية الأخرى، مثل أكشاك الخدمة الذاتية وتطبيق ماكدونالدز للهاتف الذكي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز ستيف إيستربروك في بيان "التكنولوجيا عنصر حاسم في خطة النمو لدينا، مما يعزز تجربة عملائنا من خلال توفير راحة أكبر وفقًا لشروطهم". وأضاف أنه "من خلال هذا الاستحواذ نعمل على توسيع قدرتنا على زيادة الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا والبيانات في مستقبلنا والسرعة التي سنتمكن بها من تنفيذ رؤيتنا المتمثلة في خلق تجارب أكثر خصوصية لعملائنا".

تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في مارس/آذار 2017، مع التركيز على التكنولوجيا مثل تطبيق ماكدونالدز للهواتف المحمولة ومحلات تجربة المستقبل.

في الوقت نفسه، قالت ماكدونالدز إن دايناميك ييلدز ستواصل العمل كشركة قائمة بذاتها تخدم العملاء الحاليين والمستقبليين، وأنها ستواصل الاستثمار في تقنية التخصص الأساسية.

وجمعت دايناميك ييلدز ما مجموعه 83.3 مليون دولار من المستثمرين، فضلاً عن الداعمين الإستراتيجيين مثل نافير وبادوو نيويورك تايمز ودويتشه تليكوم.