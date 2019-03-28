آبل كارد.. إستراتيجية آبل لمستقبل ما بعد آيفون

من بين الأمور الملموسة في حدث الإعلان عن خدمات آبل قبل أيام وأكثرها إثارة للاهتمام: بطاقة ائتمان أطلقت عليها الشركة اسم "آبل كارد" (بطاقة آبل)، بنسختين ملموسة تحمل علامة ماستر كارد، ورقمية في تطبيق "والت" (المحفظة) لهواتف آيفون.

ووفقا لآبل فإن الهدف من هذه البطاقة هو أن تكون أسهل في الاستخدام والفهم من معظم بطاقات الائتمان التقليدية، وهي تقدم كذلك بعض المزايا الملفتة، مثل عدم استقطاع رسوم، وبرنامج مكافآت يومية.

ولكن تحت غطاء بطاقة ائتمان من التيتانيوم عليها شعار آبل، فإن الشركة تحدد بوضوح مستقبلها لما بعد آيفون، وهو مستقبل تسود فيه الخدمات، وذلك باتباع صيغة لم يعهدها المستخدمون من قبل.

في هذه الحالة، قررت آبل أنها تحتاج إلى منتج تقليدي، حتى لو كان منتجا مشكوكا فيه أخلاقيا مثل بطاقة ائتمان -بحسب تعبير موقع ذا فيرج المعني بشؤون التقنية- للترويج لخدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي". فرغم أن المحفظة الرقمية ومنصة الدفع تنمو بشكل سريع، فإنها لا تزال تستخدم من قبل أقل من نصف مالكي آيفون على مستوى العالم (وأقل من هذا العدد في الولايات المتحدة).

وتماما مثلما ترى آبل أن التنافس مع نتفليكس وشركات الكابل الكبرى جزء من مستقبلها من خلال إنشاء برامج تلفزيونية خاصة بها واستقطاب نجوم هوليود، فإن الشركة أصبحت ترى أن الوضع الحالي لا يؤدي إلى طريق فعال نحو "آبل باي".

ورغم أن آبل باي قد تكوّن رؤية جريئة للمستقبل، فإن من المرجح أن تمر سنوات قبل أن تصبح الدفعات الرقمية سائدة حقا في الولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، تريد الشركة أن تبيعك خدمات جديدة: بطاقة ائتمان، حزمة كابل، اشتراك في مجلة، على أمل أن تتمكن من جعل برامجها وخدماتها جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية مثل هاتفها الذكي.