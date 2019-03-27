أتش.تي.سي تبدأ حرب نظارات الواقع الافتراضي المستقلة بطرح نظارة جديدة

لن تكون نظارة فيسبوك "أوكولوس كويست" المستقلة ذاتيا وحدها في السوق عندما تُطرح في وقت لاحق هذا الصيف، حيث ستحظى بمنافسة ساخنة من شركة "أتش تي سي" التي أعلنت أنها ستطلق نظارة بمزايا مشابهة في أبريل/نيسان المقبل.

وللتنافس مع كويست، ستطرح "أتش تي سي" يوم 15 أبريل/نيسان المقبل نظارة "فايف فوكَس بلس" المستقلة ذاتيا، بمعنى أنها لا تحتاج إلى وصلها بحاسوب شخصي مثل نظارة "فايف" الأصلية، ولا إلى الاعتماد على هاتف ذكي مثل نظارة سامسونغ غير في آر.

وتتشابه نظارة أوكولوس مع نظارة أتش تي سي في العديد من الأشياء، باستثناء الشيء الوحيد الأهم وهو السعر، حيث إن نظارة أتش تي سي ستكلف 800 دولار، وهو ضعف ثمن نظارة "كويست" التي ستطرحها الشركة مقابل 399 دولارا.

وتتنافس نظارة أتش تي سي، التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر "فايف إيكوسيستم" في الصين، مباشرة مع "كويست" في كل المناحي، وستطرح في 25 سوقا وستدعم 19 لغة، وفقا للشركة التايوانية.

فكلا النظارتين تملك دقة عرض إجمالية تبلغ 2880×1600 بكسل (1440×1660 لكل عين)، وتعمل بمعالج كوالكوم ذاته الذي مضى عليه عامان، وهو سنابدراغون 835، وتدعم كلاهما ست درجات من حرية الحركة (6DoF) للرأس وتتبع اليدين، وتأتيان كلاهما بزوج من أذرع التحكم.

وتكمن الاختلافات في التفاصيل، فنظارة فوكس بلس تملك معدل إنعاش (تحديث للشاشة) يبلغ 75 هيرتزا، مقارنة بـ72 هيرتزا لنظارة كويست. كما أن نظارة فوكس بلس تملك مجال رؤية (FoV) بمقدار 110 درجات مقابل نحو 100 درجة لنظارة كويست. ورغم أن النظارتين تملكان سماعات مدمجة، فإن كويست لديها منفذ لسماعات رأس خارجية، وهو أمر لا تملكه نظارة فوكس بلس.

وبحسب أتش تي سي، فإن بطارية فايف فوكس بلس تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، في حين تقول أوكولوس إن بطارية نظارة كويست تدوم ما بين ساعتين وساعتين ونصف الساعة في الشحنة الواحدة.

لكن في نهاية المطاف فإن ما يهم المستخدم هو المحتوى الذي تدعمه أي من النظارتين. فكويست تدعم كامل مكتبة تطبقات الواقع الافتراضي لنظارة أوكولوس غو (النظارة الأخرى المستقلة لشركة أوكولس من المستوى الابتدائي) وأضافت مؤخرا عددا من الألعاب الشهيرة مثل "بيتسابر". في المقابل فإن نظارة فايف فوكس بلس تركز أكثر على تطبيقات الشركات، وهو لا يعد أمرا مثيرا كثيرا للمستخدمين.

وتضمن أحد التطبيقات التي استعرضتها أتش تي سي مُشغل فيديو جديدا يضيف البعد إلى فيديوهات الـ360 درجة، بشكل يسمح للمستخدم "بالاقتراب" أكثر نحو الفيديو كما لو أنه يملك عمقا حقا، وفقا لموقع "فينتشور بيت".

وفي تجربة أخرى استعرضت الشركة بث فيديو عالي الوضوح مباشرة إلى نظارتها.

وتقول الشركة التايوانية إن 250 تطبيقا ستكون متاحة للنظارة عند طرحها من خلال منصة "فايف ويف". كما ستعمل النظارة مع أكثر من 70 تطبيقا من تطبيقات نظارتها الحالية "فايف فوكس".

ويؤكد سعي شركتي أوكولوس وأتش تي سي للتنافس في حلبة نظارات الواقع الافتراضي المستقلة ذاتيا، أن كلا الشركتين تؤمن بقوة أن الشيء الكبير التالي هو نظارات واقع افتراضي لاسلكية لا تتطلب الارتباط بحاسوب شخصي أو هاتف ذكي.