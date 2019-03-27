لجنة التجارة الدولية: هواتف آيفون انتهكت براءات اختراع كوالكوم ويجب حظرها

توصلت لجنة التجارة الدولية الأميركية أمس الثلاثاء إلى قرارين متباينين في معركة انتهاك براءات الاختراع بين شركتي آبل وكوالكوم: الأول لصالح كوالكوم، والثاني لصالح آبل.

ففي إحدى الحالات، قالت القاضية إن هواتف آيفون انتهكت براءة اختراع لشركة كوالكوم، ويجب حظر مبيعاتها. لكن مراجعة كاملة للجنة في قضية أخرى منفصلة، قالت إن آبل لم تنتهك براءات اختراع كوالكوم وصرفت تلك القضية. كما قالت إنها وجدت أن براءات اختراع كوالكوم غير صالحة.

ففي القضية الأولى التي نُشرت أمس الثلاثاء، قالت قاضية القانون الإداري ماري جوان مكنامارا -في حكم أولي- إن آبل انتهكت واحدة من براءات اختراع كوالكوم تتعلق بإدارة الطاقة في أجهزة الحوسبة تعمل على تحسين أداء المعالج وتقليص استهلاك الطاقة.

وتتهم كوالكوم معالجات آبل أي10 وأي11 وأي12، المستخدمة في هواتف آيفون من آيفون 7 إلى آيفون إكس إس، بانتهاك تقنيتها تلك.

وبسبب انتهاك براءة الاختراع هذا، فإن مكنامارا كتبت أنها تخطط للتوصية بأن يتم حظر بيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، كما وجدت أن آبل لم تنتهك براءات اختراع أخرى لشركة كوالكوم، وقالت إن بعض مزاعم براءات الاختراع لكوالكوم غير صحيحة.

وهذا الحكم غير نهائي، وسيذهب لاحقا إلى هيئة قضاة سيُصدرون بدورهم قرارا بحلول 26 يوليو/تموز القادم، ومن ثم سيتم فحص القرار من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبالطبع، فإن كوالكوم رحبت بقرار القاضية، وقالت "نقدر اعتراف القاضية مكنامارا بانتهاك آبل براءات اختراعنا، وأنها ستوصي بحظر الاستيراد ووقف الطلب" على هواتف آبل. وتجاهلت الجزء الثاني من القرار المتعلق بعدم صحة بعض براءات اختراعها.

آبل بدورها تجاهلت الجزء المتعلق بحظر مبيعات آيفون، ورحبت بالجزء الثاني، حيث قالت في بيان "سررنا بأن لجنة التجارة الدولية وجدت أن مزاعم براءات الاختراع الأخيرة لكوالكوم غير صحيحة، وهذه خطوة مهمة أخرى لضمان أن الشركات الأميركية قادرة على التنافس بعدالة في السوق".