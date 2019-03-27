بعد الساعات الذكية.. هواوي تطلق نظارات ذكية

أعلنت شركة هواوي الصينية أمس الثلاثاء في مؤتمر إطلاق هاتفها الرائد الجديد "بي 30 برو" في العاصمة الفرنسية باريس، عن شراكة مع شركة الموضة الكورية الجنوبية "جنتل مونستر" لطرح أول نظارات ذكية من تطويرها.

وجنتل مونستر هي شركة نظارات فاخرة شهيرة في أنحاء آسيا، تُعرف بتصميماتها التجريبية، وتبدو قاعات معارضها -التي استعرضها الرئيس التنفيذي للشركة هانكوك كيم على المسرح أثناء تقديمه للنظارات الذكية- أشبه بمعارض الفنون.

ولمز كيم بنظارات شركة سناب "سنابشات سبكتاكلز" التي لا تجاري نظارات جنتل مونستر في الأناقة، متسائلا "كم عدد الذين قد يرغبون في ارتداء نظارات مثل هذه عندما نلتقي أصدقاءنا أو أحباءنا؟".

كما أن نظارات هواوي جنتل مونستر لا تملك أي كاميرات، مما يجعلها تبدو أكثر شبها بالنظارات الشمسية التقليدية.

The future is now! Together with Gentle Monster we have joined forces to take your wearable intelligence to the next level with #HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR. pic.twitter.com/MrgO2esXK4 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019

ويمكن للمستخدم النقر على ذراع النظارة للرد على المكالمات الهاتفية باستخدام الميكروفونين ومكبرات الصوت المدمجة فيها، كما يمكنه الوصول إلى المساعد الصوتي.

وتمتاز النظارات بمقاومة الماء والغبار وفق المعيار "آي بي67"، ويمكن شحنها لاسلكيا من خلال عبوة حفظ النظارة التي تملك بطارية بسعة 2200 ميلي أمبير، أو من خلال شاحن عبر منفذ يو إس بي سي.

ولم تحدد هواوي بعد سعر نظارتها الذكية الجديدة لكنها ستطرحها بنماذج عدة، ومن المتوقع أن يكون ذلك في وقت ما في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2019.