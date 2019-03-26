باناسونيك تخترع جهازا تحتاجه العائلة كل صباح

أعلنت شركة "باناسونيك" اليابانية عن جهاز إلكتروني يساعد الناس على عدم نسيان بعض المقتنيات الضرورية عند مغادرة المنزل.

ويتكون هايتوكي "Hitokoe" من جهاز يثبت بالقرب من باب المنزل، وعدد من الرقائق الإلكترونية التي تعمل بنظام تحديد الهوية بموجات الراديو "RFID" ويمكن للمستخدم تثبيتها على الأغراض التي يستعملها بشكل يومي، كالمفاتيح والهاتف والمحفظة والمظلة وغيرها.

ويقوم الجهاز المثبت بالقرب من الباب بتنبيه أفراد العائلة في حالة نسيان أحد الأشياء التي ثبتت عليها الرقائق الإلكترونية، مع التأكد من مغادرة الجميع للمنزل بكل ما يحتاجونه.

كما يمكن للمستخدم أن يبرمج هايتوكي ليقوم بتذكيره بإحضار أشياء خاصة يحتاجها للقيام بنشاطات معينة، في أيام محددة من الأسبوع.

كما يقترح عليك الجهاز أيضًا ما تحتاج إليه استنادًا إلى توقعات الطقس مثل المظلة في حالة توقع أمطار.