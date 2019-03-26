افتح يا سمسم مع آبل لن يعلم الأطفال الحروف والأرقام
أعلنت شركة آبل -أمس- إطلاق خدمتها الرقمية للبث التلفزيوني آبل تي في بلس، وقدم عدد من النجوم لمحات عن البرامج التي تنوي آبل إنتاجها، ومنها نسخة مطورة من برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم "Sesame street".
ولهذه الغاية استحدثت شخصية جديدة عبارة عن دمية صغيرة تدعى كودي والتي قالت عن البرنامج الجديد "البرمجة تعزز التعاون ومهارات التفكير النقدي ولغة أساسية يمكن لكل طفل أن يتعلمها".
وأضافت كودي "بتعليم أطفال ما قبل المدرسة البرمجة، نمنحهم الفرصة لتغيير العالم"!
وتستفيد آبل بشكل مباشر من خلال المساعدة في إلهام الجيل التالي من المبرمجين، حيث يتم بناء نظامها الإيكولوجي للتطبيقات -ومليارات الدولارات التي تنتجها- بواسطة ملايين من مطوري الطرف الثالث.
ولكي تحتفظ الشركة الأميركية بمكانة مهيمنة في صناعة التطبيقات، يتعين عليها الاستثمار في مبرمجي المستقبل.
|الطائر الضخم "Big Bird" وهو الشخصية الشهيرة في شارع سمسم يقدم موجزا عن البرنامج الجديد مع آبل (رويترز)
آبل تستثمر في لغة سويفت
وتعمل الشركة على تعزيز لغة البرمجة سويفت "Swift"، من خلال استضافة جلسات تعليمية في متجرها، وتمويل البرامج المدرسية والمبادرات غير الربحية، وتوفير مواد الدورة التدريبية للمعلمين، ومن خلال تطبيق التعلم الخاص بها سويفت بلاي غروند. وصمم البرنامج التلفزيوني الجديد لإثارة اهتمام الأطفال بالبرمجة في سن مبكرة.
ومن غير الواضح كيف سيتم تقديم دروس البرمجة للمشاهدين، حيث لم تعرض آبل مقطعًا دعائيًا للمسلسل، ولكن بشكل عام سيستخدم الأفكار العامة للبرمجة في حل المشكلات.
أعلن عن صفقة آبل مع ورشة شارع سمسم يونيو/ حزيران 2018، وقيل إنها تشمل كلا من البث المباشر والتلفزيون. لكن لم يتم الإعلان عن أي من العروض الفعلية حتى اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الصفقة لا تشمل البرنامج الأصلي الشهير "شارع سمسم"، حيث إن شركة إتش بي أو للإنتاج التلفزيوني أبرمت صفقة مدتها خمس سنوات مع ورشة شارع سمسم لهذه النسخة عام 2015.