افتح يا سمسم مع آبل لن يعلم الأطفال الحروف والأرقام

أعلنت شركة آبل -أمس- إطلاق خدمتها الرقمية للبث التلفزيوني آبل تي في بلس، وقدم عدد من النجوم لمحات عن البرامج التي تنوي آبل إنتاجها، ومنها نسخة مطورة من برنامج الأطفال الشهير شارع سمسم "Sesame street".

وقدم الطائر الضخم "Big Bird" وهو الشخصية الشهيرة في هذا البرنامج على خشبة المسرح موجزا عن البرنامج الجديد الذي لن يدرس الأرقام والحروف للأطفال بل سيركز البرنامج تحت إشراف آبل على تعليم أساسيات البرمجة للأطفال.

ولهذه الغاية استحدثت شخصية جديدة عبارة عن دمية صغيرة تدعى كودي والتي قالت عن البرنامج الجديد "البرمجة تعزز التعاون ومهارات التفكير النقدي ولغة أساسية يمكن لكل طفل أن يتعلمها".

وأضافت كودي "بتعليم أطفال ما قبل المدرسة البرمجة، نمنحهم الفرصة لتغيير العالم"!

وتستفيد آبل بشكل مباشر من خلال المساعدة في إلهام الجيل التالي من المبرمجين، حيث يتم بناء نظامها الإيكولوجي للتطبيقات -ومليارات الدولارات التي تنتجها- بواسطة ملايين من مطوري الطرف الثالث.

ولكي تحتفظ الشركة الأميركية بمكانة مهيمنة في صناعة التطبيقات، يتعين عليها الاستثمار في مبرمجي المستقبل.