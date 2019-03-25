بمشاركة أوبرا وينفري وستيفن سبيلبيرغ.. آبل تدخل عالم صناعة المحتوى

بالإضافة إلى هذه القنوات ستنتج آبل برامجها الخاصة وذلك بالاشتراك مع عدد من صناع المحتوى الكبار أمثال أوبرا وينفري وستيفن سبيلبيرغ وجنيفر أنيستون وستيف كاريل وريس ويذرسبون وجيسون مامويا وألفري وودارد.

ولن يحتاج المستخدم جهاز آيفون أو آيباد أو حاسوب ماك لتشغيل التطبيق فيمكن من خلال أجهزة التلفاز الذكية من سامسونغ وأل جي وسوني تشغيل التطبيق.

جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون أثناء العرض (رويترز)

آبل كارد بطاقة مصرفية عالمية

أعلنت آبل بطاقتها الجديدة آبل كارد بالتعاون مع بنك غولدمان ساكس وشركة فيزا، ودون أي معلومات على البطاقة سوى اسم حاملها المنقوش على البطاقة المصنوعة من التيتانيوم.

وتجمع المعاملات بسرية كبيرة عبر التطبيق على الهاتف الذكي عن طريق خدمة آبل باي، حيث يقوم التطبيق بتشفير بياناتك المالية بشكل كامل.

وتقوم الخدمة على عرض بياناتك المالية عبر التطبيق ويمكن استخدام البطاقة لشراء منتجات من شركات عدة حول العالم ويحصل مستخدمو البطاقة على 2% من قيمة المشتريات و3% من قيمة المشتريات من آبل كتشجيع لهم لاستخدام البطاقة.

إضافة إلى كل ذلك لا توجد صلاحية للبطاقة ولا رسوم إصدار مع أسعار فائدة أقل من البنوك.

آبل أصدرت بطاقتها المصرفية بالتعاون مع بنك غولدمان ساك (رويترز)

آبل آركيد آبل تدخل مجال الألعاب

جمعت آبل جميع ألعاب هواتف آيفون وحواسيب آيباد المدفوعة التي يمكن للمستهلكين لعبها على منصة آبل آركيد مقابل رسوم شهرية.

وأعلنت آبل منصتها التي تتعاون فيها مع شركات تطوير ألعاب معروفة وتقتسم العائدات مع مطوري الألعاب بحساب الوقت الذي يقضيه اللاعبون على كل لعبة.

وسوف يكون هناك أكثر من 100 لعبة على المنصة الموجودة على متجر آبل في أكثر من 150 دولة.

ويمكن اللعب في أي وقت ودون الحاجة للاتصال بالإنترنت، كما أن الخدمة لا تجمع بيانات عن اللاعبين دون موافقتهم، ويمكن للأهل التحكم وإدارة وقت اللعب لأطفالهم.

آبل آركيد منصة ألعاب تتعاون فيها آبل مع مطوري ألعاب عالميين (رويترز)

آبل نيوز بلس مصدر الأخبار الجديد

كشفت آبل عن خدمة آبل نيوز بلس التي تجمع المجلات في تطبيق آبل الشهير آبل نيوز الذي تقول الشركة الأميركية إنه التطبيق الإخباري الأول مع قراءة أكثر من خمسة مليارات مقالة يوميا.

وتشمل الخدمة مجموعة من المجلات المميزة، منها وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز وناشيونال جيوغرافيك وغيرها من الصحف المتاحة مقابل اشتراك شهري قيمته 9.99 دولارات وشهر أول مجاني.

وسوف تشمل الخدمة مجموعة من الصحف الكندية أيضا، على أن يتبعها صحف من أستراليا وأوروبا لاحقا.