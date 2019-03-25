ابنة مؤسس هواوي تهوى منتجات آبل

يبدو أن المديرة المالية وابنة مؤسس شركة هواوي الصينية لديها ميل واضح لمنتجات شركة آبل، أحد أكبر منافسي العملاق الصيني.

فقد صادرت الشرطة الكندية عند القبض على منغ وانزهو عند توقيفها في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي في مطار فانكوفر الدولي؛ مجموعة من الأجهزة الخاصة، وجميعها من إنتاج شركة آبل الأميركية.

ووجد بحوزة وانزهو هاتف آبل 7 بلس وحاسوب ماك بوك آير بالإضافة إلى حاسوب لوحي من طراز آيباد برو، وفقًا لتقرير صادر عن المحكمة يوم الجمعة.

وقدم محامو الدفاع طلبًا للحصول على نسخة من البيانات المخزنة على الجهاز، ولإغلاق هذه الأجهزة لاحقًا.

وتنظر هواوي إلى استخدام موظفيها أجهزة آبل بحساسية في الآونة الأخيرة، فقد خفضت رواتب اثنين من الموظفين المسؤولين بعد إرسالهما تحيات الشركة الرسمية للعام الجديد بجهاز آيفون.

وتعد هواوي أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في الصين، وحلت محل شركة آبل باعتبارها العلامة التجارية الثانية للهواتف الذكية في العالم عام 2018.

وحملت منغ منتجًا واحدًا من إنتاج شركة هواوي، وهو هاتف ذكي من طراز "هواوي مات 20 آر أس" بتصميم بورشه، وفقًا لقائمة الأجهزة المرفقة بأمر المحكمة.