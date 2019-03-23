ما هي حوسبة الحمض النووي وما مستقبلها؟

ومن أجل فهم ماهية حوسبة الحمض النووي، نحتاج كخطوة أولى للتوقف عن الاعتقاد أنها نوع من البديل لاستخدامنا العادي واليومي للحاسوب، ومن المؤكد أننا لن نتمكن من الاستمتاع بالألعاب بفضل حوسبة الحمض النووي في أي وقت قريب؛ لكنها في المقابل تعد الحل للمشكلات التي يعجز الحاسوب التقليدي عن حلها.

مايكروسوفت وفريق باحثين من جامعة واشنطن نجحوا مؤخرا في تجربة تحويل معلومات رقمية إلى حمض نووي وعكس تلك العملية (مايكروسوفت)

مسألة "البائع المتجول"

يقوم نص مسألة البائع المتجول على التالي: تملك شركة بائعا يتوجب عليه زيارة عدد معين من المدن، حيث يمكنه زيارة كل مدينة مرة واحدة فقط. ما تسلسل المدن التي يزورها مرورا بالمسار الأقصر والأقل سعرا؟

فكلما ارتفع عدد المدن في السؤال، ازداد الوقت الذي يستغرقه الحاسوب لإيجاد حل، وبشكل كبير. فعلى سبيل المثال إذا حاول الحاسوب التقليدي العثور على أقصر طريق بين خمس مدن فإنه سيجد الجواب بسهولة، لكن إذا كان هذا الرقم خمسمئة مدينة، فإن الوصول إلى حل سيستغرق منه دهورا.

كيف تحل حوسبة الحمض النووي هذه المسألة؟

أثبت أدليمان أنه يمكن تجميع الحمض النووي بطريقة يمكن فيها لجزيئات من الحمض النووي في أنبوب اختبار تجميع نفسها لتشفير جميع المسارات المحتملة في مشكلة البائع المتجول في الوقت ذاته.

بالنسبة للحمض النووي، يُمثَّل التشفير الجيني بواسطة أربعة جزيئات مختلفة (أي، سي، تي، جي). ويمكن لهذه "البتات" الأربعة أن تخزن كمية هائلة من البيانات عند ربطها معا. بعد كل شيء، يتم تشفير الجينوم البشري حيث يمكن تجميعه في نواة واحدة من الخلية.

أثناء خلط هذه الجزيئات الأربعة في أنبوب اختبار، جمّعت الجزيئات نفسها بشكل طبيعي في شكل خيوط حمض نووي. فلنفترض أن مزيجا من هذه الجزيئات يمثّل مدينة ومسار طيران، بالتالي فإن كل خيط من الحمض النووي يشكّل مسار طيران مختلفا بالنسبة للبائع، وتُحسب جميع هذه المسارات دفعة واحدة من خلال التوليف بين خيوط الحمض النووي التي تجمع نفسها بالتوازي.

في مرحلة موالية، يعتمد الأمر ببساطة على تصفية المسارات الأطول، ليتبقى في نهاية المطاف فقط المسار الأقصر. وقد بيّن الباحث أدليمان في ورقته البحثية كيف يمكن القيام بذلك باستخدام سبع مدن، حيث يتم حل المشكلة بمجرد تجمّع خيوط الحمض النووي.