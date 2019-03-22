سامسونغ تكشف موعد طرح غلاكسي إس10 5جي

يعتبر هاتف سامسونغ غلاكسي إس10 5جي أول هاتف للشركة يدعم تقنية اتصالات الجيل الخامس، وكانت الشركة كشفت عنه إلى جوار ثلاثة هواتف أخرى من فئة غلاكسي إس10، لكنها لم تحدد ثمنه أو موعد طرحه حتى أمس.

ووفقا لسامسونغ، سيطرح غلاكسي إس10 5جي دون برنامج الطلب المسبق المعتاد، وإنما ستعتمد الشركة على المبيعات القوية لسلسلة هواتف هذه الفئة، والإثارة في أنه أول هواتفها الذي يدعم اتصالات الجيل الخامس.

وأول شبكة اتصالات 5جي ستدعم هذا الهاتف ستكون في كوريا الجنوبية، حيث سيُطرح بسعر 1.5 مليون ون (نحو 1300 دولار أميركي)، وسيكون إطلاقه بتاريخ 5 أبريل/نيسان المقبل.

ويأتي تحديد موعد طرح الهاتف بعد مدة قصيرة من إعلان وكالة أبحاث أمواج الراديو الوطنية -التي تديرها الحكومة- عن اجتياز غلاكسي إس10 5جي لاختبارات التحقق من الإشارة.

ووفقا لسامسونغ فإن المشتريات التي يتم تسجيلها مع شركة الاتصالات بين 5 و16 أبريل/نيسان المقبل، ستشمل الحصول على زوج من سماعات غلاكسي بودز، وخصم بمقدار النصف عند استبدال شاشة الهاتف، وحزمة الشحن اللاسلكي، وسيكون عرض استبدال الشاشة صالحا لمدة عام بعد تاريخ الشراء.

يذكر أن غلاكسي إس10 5جي يأتي بأكبر شاشة بين هواتف إس10، وفي الواقع فهو يضم أكبر شاشة على الإطلاق في كامل سلسلة هواتف غلاكسي إس، حيث تأتي بقياس 6.7 بوصات من نوع "إنفنيتي-أو ديسبلاي"، التي تعني وجود ثقب في زاوية الشاشة لإفساح المجال أمام عدسات الكاميرا.