ضربة جديدة لهاتف سامسونغ القابل للطي

قبل أكثر من شهر على إصداره، تسرب فيديو لهاتف سامسونغ القابل للطي

"Samsung fold" يظهر مشكلة في شاشة الهاتف بعد طيه حيث يَظهر تجعيد على شاشة الهاتف.

وكانت سامسونغ الكورية قد قالت في وقت سابق إن الشاشة القابلة للطي يمكن أن تنحني مئتي ألف مرة قبل أن تظهر أي مشاكل.

ومع ذلك، تشير بلومبرغ إلى أن هذا الرقم أقرب إلى عشرة آلاف، مما يعني أن سامسونغ قد تضطر إلى تقديم بدائل للعملاء.

ويقول المستخدم صاحب مقطع الفيديو بأنه قد حصل على الجهاز قبل إصداره في 3 مايو/أيار، ويظهر مقطع الفيديو التجعد عند انحناء الشاشة.

وقد تفاعل عدد من المشاهدين مع الفيديو. فعلى تويتر، كتب أحدهم "يا الله. التجعد واضح للغاية. إنه مؤلم".

وغرد آخر "عذرًا، قد يكون التجعد صغيرًا، لكنه كثير جدًا".

من غير الواضح ما إذا كان الهاتف نموذجًا أوليًا أو أنه الإصدار الذي سيباع للعملاء؟ كما لم يصدر من سامسونغ تعليق حتى الآن.

وكشفت الشركة الكورية النقاب عن الهاتف الشهر الماضي في حفل إطلاق في سان فرانسيسكو.

والفكرة أنه يمكنك امتلاك جهاز كبير بحجم الحاسوب اللوحي، ويتم طيه بعد ذلك إلى نصفين ويصبح كهاتف ذكي.

ويتراوح سعر الجهاز عند إصداره من 1900 دولار إلى 2600 للنسخة الأعلى.