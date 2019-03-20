بميزات جديدة.. آبل تطلق الجيل الثاني لسماعاتها أير بودز

تستمر شركة آبل الأميركية في إطلاق منتجات جديدة، فبعد الإعلان عن آيباد أير وآيباد ميني وآي ماك، ها هي تعلن اليوم عن الجيل الثاني من سماعاتها اللاسلكية أير بودز (2 AirPods).

ويستخدم الجيل الثاني من السماعات شريحة "أتش1" جديدة تقول الشركة إنها تقدم أداء أسرع، وربطا أسرع بالهاتف، ووقت محادثة أطول بنحو 50% مقارنة بسماعات أير بودز الأصلية التي تستخدم شريحة "دبليو1".

كما أن بإمكان المستخدمين الآن الاستعانة بالمساعد الرقمي سيري بمجرد القول "هاي سيري" بدلا من النقر على إحدى السماعتين.

وتعمل علبة الشحن اللاسلكي الجديدة بالشاحن القياسي كيو أي، لذا يمكنها أن تعمل مع كل شاحن لاسلكي تقريبا. وبخلاف العلبة، فلا يوجد اختلاف في التصميم مع الطراز الأول، باستثناء مصباح ليد صغير في علبة الشحن اللاسلكي، للإشارة إلى عمر البطارية.

وسيتمكن المستخدمون من شراء السماعات الجديدة ابتداء من اليوم الأربعاء عبر الإنترنت، على أن تطرح في متاجر آبل اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وستبيع الشركة سماعات أير بود 2 مع حقيبة الشحن اللاسلكي مقابل 199 دولارا أو مع الحقيبة الأساسية بنفس سعر الجيل السابق وهو 159 دولارا.

كما ستبيع أيضا علبة الشحن اللاسلكي بشكل منفصل لمالكي آيربود الحاليين مقابل 79 دولارا. وبذلك سيتمكن المستخدمون من شحن سماعاتهم بشاحن لاسلكي دون الترقية إلى الطراز الجديد.