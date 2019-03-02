يمكنك أن تسمع صوت نبضك فيها.. شاهد الغرفة الأهدأ في العالم

تعد غرفة "عديمة الصدى" في مجمع "ريدموند" التابع لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "مايكروسوفت" المكان الأكثر هدوءا على كوكب الأرض.

وتستخدم الغرفة للقيام بالمهام الحساسة التي تتطلب هدوءا، بما في ذلك ضبط سماعات الرأس وتحسين نقرات الماوس.

ووجدت الشركة أن الغرفة هادئة للغاية بالنسبة لمعظم الناس، ولم يتمكن أحد من البقاء أكثر من 45 دقيقة في الداخل.

واشتكى عدد قليل من الذين دخلوا الغرفة من ارتفاع صوت تنفسهم والشعور بطنين مزعج في الأذنين.

وفي حديثه مع موقع "ديلي ميل"، قال هوندراج غوبال، المهندس الرئيس للعوامل البشرية في مايكروسوفت الذي قاد فريق بناء الغرفة عديمة الصدى "بعض الأشخاص يأتون لدقيقة ويرغبون بالخروج على الفور. لا يمكن للناس التعامل مع أجواء الغرفة، إنها تشوش أدمغتهم".



وكشف أيضا أن تكلفة الغرفة وحدها بلغت 1.5 مليون دولار، مما يوضح مدى جدية الشركة بشأن تصميم الصوت.

وصُممت الغرفة التي يبلغ قياس أبعادها 6.36 أمتار في كل اتجاه، لتكون هادئة تماما قدر الإمكان، وذلك للسماح للمهندسين بضبط الأجهزة الصوتية والصوت في ظروف مثالية.

وتحيط بالغرفة ست طبقات من الخرسانة، تصل سماكة كل منها إلى 12 بوصة، مما يساعد على حجب الأصوات عن العالم الخارجي.

كما أن الجدران والأرضية والسقف مغطاة بأوتاد عملاقة من رغوة الألياف الزجاجية، للتخلص من الصدى.

وتطفو الغرفة على 68 ينبوعا من ينابيع تخميد الاهتزاز، مركبة على لوح أساس منفصل خاص، يفصلها عن بقية أجزاء المبنى.

وصُممت الأرضية من الحبال الفولاذية المستخدمة لإيقاف الطائرات المقاتلة عند هبوطها على حاملات الطائرات.