آبل تطلق آيباد آير وآيباد ميني جديدين

في خطوة مفاجئة، أطلقت شركة آبل الأميركية أمس الاثنين آيباد إير بحجم 10.5 بوصات وإصدارا جديدا من آيباد ميني قبل حدثها يوم 25 مارس/آذار الجاري والذي يُتوقع أن تدشن فيه خدمة بث فيديو رقمي.

وتضم الإصدارات الجديدة شرائح أي12 بيونيك مع دعم لقلم آبل من الجيل الأول ولوحة المفاتيح الذكية، كما أن حاسوب آيباد ميني هو الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومتوفر بشاشة قياس 7.9 بوصات.

ويتميز آيباد ميني بمستشعر بصمة ومنفذ لايتنينغ ومنفذ لسماعة الأذن، وهو متوفر باللون الفضي والرمادي والذهبي.

والأجهزة متوفرة بالفعل للطلب في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد آخر من البلدان.

ويبدأ سعر آيباد إير قياس 10.5 بوصات من 499 دولارا، في حين يبدأ سعر آيباد ميني الجديد من 399 دولارا.

وكانت آبل تعلن في حدثها السنوي عن الإصدارات الجديدة لمنتجاتها، لكن حدث هذا العام سيركز على الأرجح على الخدمات، خاصة بعد تسجيلها أول تراجع على الإطلاق في مبيعات آيفون في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحققت آبل إيرادات من مبيعات آيباد بلغت نحو 19 مليار دولار العام الماضي، وهي حصة ضئيلة مقارنة بمبيعات آيفون التي بلغت نحو 167 مليار دولار.