أحدث الساعات الذكية في مؤتمر برشلونة

شهدت فعاليات مؤتمر الجوال العالمي "أم دبليو سي19" (MWC19) المقام في برشلونة كشف النقاب عن أنواع مختلفة من الساعات الذكية التي لم تعد تقتصر على الوظائف الرياضية فحسب، بل أصبحت تستهدف أيضا مجموعات معينة من المستخدمين من الآباء والأطفال وعشاق التقنيات الحديثة.

وكشفت شركة نوبيا الصينية عن ساعتها الذكية ألفا الجديدة التي تمتاز بشاشة أومليد قياس أربع بوصات، وتهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات عشاق التقنيات الحديثة، حيث تدعم الساعة الذكية الجديدة شبكة "دبليو لان" اللاسلكية، وتقنية البلوتوث، وشريحة هاتف إلكترونية مع وجود كاميرا سيلفي وميكروفون وسماعة، ولم تعلن الشركة الصينية عن موعد إطلاق ساعتها الذكية الجديدة في الأسواق.

وشهد جناح سامسونغ بمؤتمر الجوال العالمي كشف النقاب عن الساعة الذكية "غلاكسي واتش أكتيف" التي تجمع من الناحية التصميمية بين الساعة الذكية وسوار اللياقة البدنية.

وقد خفضت الشركة الكورية الجنوبية وزن الساعة وقطر الشاشة (40 ملم) مقارنة بالموديلات السابقة.



ونظرا لتخلي سامسونغ عن الإطار القابل للتدوير، فإن استعمال الساعة يقتصر على الشاشة، ومن المقرر طرح ساعة سامسونغ الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من منتصف آذار/مارس الجاري بأربعة ألوان مختلفة لجسم الساعة.

وتسعى شركة إكسبلورا النرويجية من خلال ساعتها الذكية "3S" المقاومة للماء إلى تلبية متطلبات الآباء الذين يرغبون في متابعة أبنائهم، والتعرف على أماكن وجودهم باستمرار، حيث يمكنهم التواصل معهم هاتفيا ومعرفة أماكنهم على الخريطة عن طريق التطبيق المتصل.

ويستفيد الأبناء من الساعة الذكية الجديدة من خلال دمج عداد الخطوات لتحفيزهم على ممارسة الرياضة أثناء اللعب، وذلك عن طريق تحويل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق إلى مزايا عند تشغيل الألعاب على جهاز بلاي ستيشن 4، ومن المتوقع ظهور أول لعبة يمكنها مكافأة الأبناء خلال فصل الخريف تحت اسم "آسيس أوف ذي ملتيفيرس".