تسلا تفي بوعدها وتطلق سيارتها بسعر معقول وبدون وكيل

قالت شركة تسلا أمس الخميس إنها ستطرح نسخة من سيارتها الكهربائية طراز "3" بسعر 35 ألف دولار مع موعد تسليم من أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط.



وقررت الشركة إغلاق العديد من متاجر التجزئة التابعة لها حول العالم، في خطوة ترمي إلى زيادة الطلب وخفض التكاليف الإضافية.

وأعلنت الشركة أنه لا داعي لاختبار قيادة السيارة، إذ يمكن للمهتمين شراؤها عن طريق الإنترنت واستخدامها لمدة سبعة أيام أو مسافة ألف ميل (ما يقارب 1600 كلم)، وإعادة السيارة دون مقابل في حالة عدم الرضا عنها مع استرجاع كامل المبلغ.

وقالت تسلا إن السرعة القصوى للنسخة الجديدة تصل إلى 209 كيلومترات في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى نحو 97 كيلومترا في الساعة في 5.6 ثوان.

وتوفر تسلا نسخة أخرى يزيد سعرها 2000 دولار، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كيلومترا في الساعة.

ويأتي الإعلان بعد نحو ثلاث سنوات من تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بطرح السيارة بسعر 35 ألف دولار لحفز المبيعات.



وقالت تسلا إن مبيعاتها ستكون الآن عبر الإنترنت فقط حول العالم، وإنها ستغلق العديد من المتاجر.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن ماسك قال إن الشركة لن تجني أرباحا في الربع الأول، لكنها ستعود للربحية في الربع الثاني من هذا العام.

وكانت تسلا قد قالت في رسالتها للمساهمين في الربع الرابع من العام الماضي إن تحقيق صافي ربح "صغير جدا" في الربع الأول لهذا العام هو "هدف متفائل".

وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي تخفض فيها تسلا سعر موديل 3 بعد أن كان يبدأ من 42 ألف دولار.