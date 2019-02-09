12 تقنية من المتوقع أن تغزو منازل المستقبل

منذ سنوات مضت، لم يكن هناك وجود "للمنازل الذكية" والذكاء الاصطناعي المتقدم إلا في أفلام الخيال العلمي، أما اليوم فإن هذه التقنيات أصبحت حقيقة بشكل متزايد تعيشها العديد الشركات والأفراد يوميا.

وذكرت مجلة "فوربس" الأميركية مجموعة من الميزات التكنولوجية الناشئة التي من المتوقع أن تكتسح معظم المنازل خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة.

1. ورق الحائط الرقمي

ذكر توم ألتمان من موقع "لافريدج" أنه في ظل انخفاض سعر تكنولوجيا الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (أوليد)، سيكون من الرائع أن نمتلك جدرانا بهذه التقنية تستطيع أن تتغير مع الوقت وفقا لما يناسب مزاج الشخص.

وكل ما عليك فعله هو إرسال صورة إلى الجدار الذكي عبر البريد الإلكتروني، ثم تحميلها لتحصل على الصورة التي ترغب فيها على كامل الجدار.

2. الذكاء الاصطناعي الاستباقي

أشار جايسون ميلار من موقع "دانيال غايل سوذباي" إلى أن المنازل الذكية ستصبح أكثر ذكاء مما هي عليه اليوم، لأن الذكاء الاصطناعي التطبيقي سيغير الطريقة التي نتفاعل بها مع منازلنا وكل ما فيها من أغراض وأشخاص.

وسيمكن هذا التطبيق الاستباقي المنزل الذكي من تنظيم أنشطته الخاصة والتوصية ببعض الإجراءات، مثل استبدال أحد مزودي الخدمات وفقا للأسعار السائدة.