من هو الجيل "زد"؟ كيف ينظر للتقنية وكيف نتعامل معه؟

منذ بداية الألفية تزايد الجدل بشأن جيل الألفية، ومن المتفق عليه عموما أن هذه الفئة الاجتماعية تتمثل في الأشخاص الذين ولدوا بين أوائل الثمانينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الـ21، ونظرا لأنهم يفضلون التركيز على "تجارب الحياة" بدلا من المنتجات المادية تعمل المؤسسات تدريجيا على مواءمة نظمها التشغيلية وإجراءاتها لجعل مكان العمل ملائما أكثر لجيل الألفية.

وقال أدريان بريدجووتر في تقريره الذي نشرته مجلة "فوربس" الأميركية إن هذه النزعات تشير إلى أن الشركات المختصة في العديد من الصناعات مضطرة لإعادة تنظيم مساحات مكاتبها وأنظمة العمل الخاصة بها لتتلاءم مع العمل في إطار نظام التناوب على المكاتب أو العمل من المنزل.

ولا يمكن تحقيق ذلك دون وجود مجموعة من برمجيات الإدارة الإستراتيجية التي تدعم ما يعرف بمخطط عمل يومي معقد، لكن ذلك يعرف باسم "تأثير الألفية"، ويبقى السؤال المطروح: ماذا سيحدث عندما يدخل الجيل "زد" مجال العمل؟

من هو الجيل "زد"؟

وفق للكاتب، فإن الجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، ويحدد الديمغرافيون فترة ميلاد أبناء هذا الجيل بين منتصف التسعينيات وحتى منتصف العقد الأول من القرن الـ21.

ويقال إن أفراد الجيل "زد" لا يشعرون بأي تمييز ملموس بين حياتهم المادية أو الرقمية، ولهذا التغيير جملة من التأثيرات تشمل مستويين.

أفراد الجيل "زد" لا يشعرون بأي تمييز ملموس بين حياتهم المادية أو الرقمية (غيتي)

من جهة، يعني ذلك أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات يجب أن تكون شبيهة بالإنسان وتحاكي وتعكس التجارب الإنسانية الحقيقية بدقة متناهية.



من جهة أخرى، فإن خبرات مكان العمل يجب أن تكون رقمية بشكل أكبر.

ربما تكون قد طلبت "همبرغر" وكوب قهوة من أحد المطاعم باستخدام شاشة تعمل باللمس وبطاقة دفع مصرفي دون لمس، لكن بالنسبة للجيل زد تعد هذه التقنيات عادية نظرا لأنهم ولدوا في حقبة زمنية تتوفر فيها أنظمة التدفئة المنزلية الذكية والثلاجات الإلكترونية التي ترسل إلينا بريدا إلكترونيا لتخبرنا أن الحليب لم يعد صالحا للاستهلاك، لذلك هم يريدون حياة إلكترونية كاملة.

ويورد الكاتب ست حقائق عن حياة الجيل "زد" ينبغي على الشركات معرفتها كي تضع إستراتيجيات لتطوير برمجياتها حتى تتوافق معه.

وفي هذا الصدد، تطرق إلى دراسة صادرة عن مركز علم حركة الأجيال وشركة ووردبرس إنجين اللتين أصدرتا الدفعة الثانية من التحليلات بشأن الجيل "زد" التي تبحث في العادات الرقمية لهذه المجموعة، وتقدم هذه الدراسة ست حقائق لحياة الجيل زد في القرن الـ21.

- عامل المشاعر: لا يجد الجيل "زد" المعلومات مفيدة إلا إذا كانت تنطوي على مشاعر، حيث يفضل 29% من الجيل زد الترفيه عن نفسه عن طريق محتوى إحدى الشركات المتوفرة على الإنترنت مقارنة بنحو 6% من جيل الفترة التي شهدت طفرة المواليد.

- صادق بشكل صريح: يقول الجيل "زد" إن الصدق والانفتاح بمثابة "ركيزة العلامات التجارية"، ويعني ذلك أن 79% من الجيل "زد" سوف يثقون في شركة ما أكثر إذا لم تكن الصور التي تستخدمها العلامة التجارية معدلة بالفوتوشوب، في حين يثق 84% من هذا الجيل بشركة ما أكثر إذا كانت تستخدم عملاءها الحقيقيين في إعلاناتها.