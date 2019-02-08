آبل ترد بشدة على التطبيقات التي تسجل نشاط شاشة المستخدم

كشفت أنباء مؤخرا أن بعض التطبيقات المعروفة في متجر تطبيقات آبل "آب ستور" تسجل نشاط شاشة هاتف المستخم، الأمر الذي دفع شركة آبل إلى إطلاق تحذير شديد اللهجة لمطوري تلك التطبيقات.

ففي تصريح لموقع "تيك كرنتش" المعني بشؤون التقنية، أكدت الشركة الأميركية أنها وجهت مطوري تطبيقات الهواتف الذكية الذين يسجلون خلسة نشاط شاشة المستخدم، إلى إزالة تلك الميزة من شفرة تطبيقاتهم، أو التصريح بشكل واضح للمستخدمين بأنه ربما يتم تسجيل أنشطتهم، وإذا لم ينفذوا ذلك فإن تلك التطبيقات تخاطر بأن يتم حذفها من متجر "آب ستور".

وكان موقع "تيك كرنتش" قد كشف الخميس في تحقيق خاص أن بعض التطبيقات -مثل "أير كندا" و"إكسبيديا" و"هوتلز.كوم"- تستخدم تقنية من شركة تدعى "غلاسبوكس" لتسجيل كل ما يفعه المستخدم ضمن التطبيق.

وكما هو متوقع، فإن تسجيل نشاط شاشة الجهاز ليس لديه فقط القدرة على التقاط بيانات شخصية لمستخدمين ربما لا يميلون إلى مشاركتها مع تلك التطبيقات، لكنه أيضا يسجل معلومات مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.

ويعتبر الإجراء الذي اتخذته آبل نبأ جيدا للمستخدمين وأنصار الخصوصية، لكنه مع ذلك يثير تساؤلا مهما حول السبب الذي منع آبل من التصرف لوقف هذه الممارسات قبل ظهور تقرير "تيك كرنتش".

ويقول الموقع إنه تواصل مع آبل لطرح هذا السؤال عليها، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.