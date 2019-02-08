 آبل ترد بشدة على التطبيقات التي تسجل نشاط شاشة المستخدم
البث الحي
ابحث

آبل ترد بشدة على التطبيقات التي تسجل نشاط شاشة المستخدم

التطبيقات التي كشف عنها التقرير كانت تسجل نشاطات شاشة المستخدم، بما فيها كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان (غيتي)
التطبيقات التي كشف عنها التقرير كانت تسجل نشاطات شاشة المستخدم، بما فيها كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان (غيتي)

كشفت أنباء مؤخرا أن بعض التطبيقات المعروفة في متجر تطبيقات آبل "آب ستور" تسجل نشاط شاشة هاتف المستخم، الأمر الذي دفع شركة آبل إلى إطلاق تحذير شديد اللهجة لمطوري تلك التطبيقات.

ففي تصريح لموقع "تيك كرنتش" المعني بشؤون التقنية، أكدت الشركة الأميركية أنها وجهت مطوري تطبيقات الهواتف الذكية الذين يسجلون خلسة نشاط شاشة المستخدم، إلى إزالة تلك الميزة من شفرة تطبيقاتهم، أو التصريح بشكل واضح للمستخدمين بأنه ربما يتم تسجيل أنشطتهم، وإذا لم ينفذوا ذلك فإن تلك التطبيقات تخاطر بأن يتم حذفها من متجر "آب ستور".

وكان موقع "تيك كرنتش" قد كشف الخميس في تحقيق خاص أن بعض التطبيقات -مثل "أير كندا" و"إكسبيديا" و"هوتلز.كوم"- تستخدم تقنية من شركة تدعى "غلاسبوكس" لتسجيل كل ما يفعه المستخدم ضمن التطبيق.

وكما هو متوقع، فإن تسجيل نشاط شاشة الجهاز ليس لديه فقط القدرة على التقاط بيانات شخصية لمستخدمين ربما لا يميلون إلى مشاركتها مع تلك التطبيقات، لكنه أيضا يسجل معلومات مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.

ويعتبر الإجراء الذي اتخذته آبل نبأ جيدا للمستخدمين وأنصار الخصوصية، لكنه مع ذلك يثير تساؤلا مهما حول السبب الذي منع آبل من التصرف لوقف هذه الممارسات قبل ظهور تقرير "تيك كرنتش".

ويقول الموقع إنه تواصل مع آبل لطرح هذا السؤال عليها، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن.

المصدر : مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الثلاثي العملاق بالحلبة.. من الخاسر في صراع آبل وفيسبوك وغوغل؟
فضيحة جديدة.. فيسبوك دفعت أموالا لمراهقين كي تصل إلى محتوى هواتفهم
مشبها إياها بالسلاح.. رئيس آبل يدعو للحد من جمع البيانات
آبل تقيد استخدام آيفون للتنقيب عن العملة الرقمية
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
من هو الجيل "زد"؟ كيف ينظر للتقنية وكيف نتعامل معه؟
هل أوشك عهد غوغل على الزوال؟
هل حاسوبك ينتج عملات رقمية دون علمك؟
ألمانيا تمنع فيسبوك من دمج واتساب وإنستغرام