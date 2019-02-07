هل تصبح سيارة فولفو الجديدة بديلا للرحلات الجوية القصيرة؟

وفقا لفولفو، في المستقبل لن نضطر للمرور عبر أمن المطار والانتظار عدة ساعات للوصول إلى الوجهة المقصودة، فقد كشفت الشركة السويدية عن هدف جديد لها وهو تخليص مسافري الرحلات القصيرة من عناء السفر وتوفير بديل أكثر راحة ورفاهية يتمثل بالنموذج "360 سي" مفهومها الجديد للسيارة الكهربائية الذاتية القيادة بالكامل.

تتميز سيارة فولفو الذكية بكونها بديلا مريحا مرفها عن الرحلات الجوية القصيرة غير المريحة، حيث تضم كل وسائل الراحة المتوفرة في الدرجة الأولى بالطائرات.

فأثناء السفر تتحول لغرفة نوم مريحة معزولة عن الأصوات الخارجية، ويتحول حزام الأمان لغطاء، وأثناء اليقظة يمكن أن تتحول المساحة ذاتها لمكتب أو غرفة صغيرة لاستقبال الضيوف خاصة مع وجود وحدة تبريد لتخزين المشروبات والأطعمة.

صمم سطح السيارة بالكامل من الزجاج، وتأتي الواجهة الأمامية منحنية بعض الشيء، وتنتهي بالخلف بوحدة بارزة تحاكي الزعانف تعمل لوحة معلومات للركاب والمركبات المحيطة، وزودت بأنظمة أمان عالية الدقة توفر أقصى درجات الحماية للركاب من خلال حساسات وكاميرات متقدمة ترصد جميع جوانب الطريق.

لكن، من أراد حيازة تلك السيارة سيخيب أمله، وذلك لأن "فولفو" لا تخطط للبيع للأفراد، وتأمل أن تهتم شركات الطيران بتسيير قوافل من تلك السيارات بالمستقبل كبديل عن الطائرات للرحلات الداخلية القصيرة.