كن مستعدا.. فليكر أجّلت حذف صورك حتى 12 مارس

بعدما ترقب العديد من المستخدمين متخوفين موعد الخامس من فبراير/شباط كي تنفذ فليكر وعيدها بحذف صور المستخدمين الأقدم المحفوظة على منصتها في حال زاد عدد الصور على الألف، يبدو أنها لانت قليلا وقررت تأجيل هذا الموعد حتى 12 مارس/آذار.

ومع هذا التأجيل فإنه سيكون أمام المستخدمين أكثر من شهر لاسترجاع صورهم المحفوظة على منصة فليكر السحابية ونقلها إما على أقراص صلبة محلية أو ترحيلها إلى خدمة تخزين سحابي، أو الاشتراك بخدمة فليكر برو مدفوعة الثمن التي تتيح للمستخدمين تخزين عدد غير محدود من الصور.

ولا تكمن المشكلة بالمستخدمين العاديين، وإنما في الاحترافيين لخدمة فليكر الذين يحتفظون بعشرات آلاف الصور على المنصة، وهؤلاء تحديدا سيواجهون صعوبة في تنزيل تلك الصور إلى حواسيبهم الشخصية لحفظها محليا.

فخدمة فليكر تقيد المستخدمين بتنزيل خمسمئة صورة كحد أقصى دفعة واحدة كل مرة، كما تتيح لهم تنزيل ألبوم صور واحد كل مرة، إلى جانب أن هذه العملية متعددة الخطوات، فعندما يختار المستخدم الصور سيتم تجميعها بملف مضغوط في صندوق الوارد بحساب فليكر الخاص به، ومن ثم يتوجب تنزيل وحفظ الملف.

وبهذا الصدد، و"بناء على ردود الفعل من أعضائنا ونتيجة تعقيدات واجهها بعض الأعضاء أثناء تنزيل الصور أمس (أول أمس الثلاثاء) قررنا تمديد الموعد النهائي لحذف الصور حتى 12 مارس/آذار 2019" وفق ممثل الشركة في تصريح لموقع تيك كرنتش المعني بشؤون التقنية.

هذا الأمر قد يمنح المستخدمين وقتا إضافيا مهما لتنزيل صورهم الثمينة من فليكر. وكما يشير تيك كرنتش، فإن الدرس المستفاد هو ضرورة عدم الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة لتنزيل الصور، والقيام بذلك فورا.