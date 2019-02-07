غوغل تطلق أداة لحماية كلمات السر.. فهل تصدقها؟

أطلقت غوغل أداة جديدة تنبه المستخدمين في حالة وقوع معلومات تسجيل الدخول مثل كلمات المرور أو رموز الدخول بيد القراصنة.

وتقوم الأداة الجديدة "باسورد شيك أب" بمراقبة عمليات تسجيل الدخول المختلفة للمستخدمين، وتسجيل الحالات المشبوهة لمراقبتها.

ويمكن للمستخدمين تنزيل الأداة على متصفح كروم الخاص بهم حيث تعتبر إضافة للمتصفح، وتعمل على مراقبة العمليات التي تستخدم معلوماتك، وفي حالة استخدامها من قبل اشخاص آخرين تقوم الأداة بتنبيهك عن طريق الإشعار.

وتقوم الأداة بالتحقق من تسجيلات الدخول بواسطة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من أربعة مليارات كلمة مرور واسم مستخدم.

وتم تطوير هذه الأداة من قبل غوغل بمساعدة باحثين في التشفير من جامعة ستانفورد للتأكد من أن معلومات وحركات المستخدمين مشفرة ولا يمكن الوصول إليها.

وقال سندر بيشاي الرئيس التنفيذي لغوغل في تغريدة على تويتر "باسورد شيك أب" يساعد في حفظ بيانات المستخدم من انتهاكات القراصنة والجهات الخارجية.

ويتم استخدام الأداة عن طريق تثبيتها من شريط الأدوات في متصفح كروم، بعد ذلك تقول غوغل إنه في كل مرة تسجل فيها الدخول إلى أحد المواقع ستتحقق من بياناتك لمعرفة ما إذا كانت كلمة المرور لا تزال آمنة.

وتقوم الشركة بتحديث هذه البيانات بصفة دورية، وتحصل على كلمات المرور المخترقة عن طريق منظمات ومواقع وحتى أشخاص يعملون في مجال أمن المعلومات في مواقع كبرى مثل ياهو ولينكد أن.

وتقول غوغل إن هذه الأداة تم إنشاؤها بحيث لا يمكن لأحد -بما في ذلك غوغل نفسها- معرفة بيانات المستخدمين حيث إنها تمر بسلسلة من عمليات التشفير المحكمة.

ومع هذا، يتشكك الكثير في درجة الأمان التي توفرها هذه الأداة، فكتب أحدهم بمنتدى هيكسس المتخصص بالتكنولوجيا "نعم غوغل أرجوك خذي كل كلمات السر الخاصة، شكرا".