سكايب يتيح لك الآن "تضبيب" الخلفية بمكالمات الفيديو

رغم تراجع شعبية سكايب -الذي كان في يوم ما التطبيق المفضل لمكالمات الفيديو- بسبب بزوغ نجوم تطبيقات رسائل ومكالمات مجانية عديدة مثل واتساب، فإن ذلك لم يمنع الشركة من إضافة مزايا جديدة قد تستقطب اهتمام المستخدمين.

وآخر إضافة لهذا التطبيق المملوك لشركة مايكروسوفت ميزة ضبابية الشاشة التي تهدف إلى إبهام أو تضبيب (blur) غرفتك غير المرتبة أو أي تفاصيل بالخلفية لا تحب ظهورها أمام الطرف الآخر في مكالمات الفيديو.

وقالت سكايب إن الميزة -المشابهة لميزة التضبيب التي أضيفت لتطبيق الدردشة الجماعية "فِرَقْ مايكروسوفت" العام الماضي- تستخدم الذكاء الاصطناعي لإبقاء التركيز على المتصل، وهذا يعني أيضا أنها ستميز صفات معينة مثل الشعر واليدين والذراعين.

ويتم حاليا طرح الميزة الجديدة لنسخة سكايب لسطح المكتب، وكذلك نسخة ويب والجوال رغم أنها لا تدعم كافة الأجهزة حاليا. ويمكن تفعيلها من إعدادات سكايب أو من زر مكالمة الفيديو داخل الخدمة.