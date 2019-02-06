منها الفلافل والمتة.. فيديو لـ 230 رمزا تعبيريا جديدا عام 2019

كشفت منظمة "يوني كود" المتخصصة في توحيد الرموز العالمية للحواسيب عن قائمتها الجديدة للرموز التعبيرية "إيموجي" والتي اعتمدت رسميا لعام 2019، وتضم القائمة 230 رمزا جديدا، بما في ذلك وجه التثاؤب والركوع.

ومع أن قائمة الرموز التعبيرية الجديدة قد تم اعتمادها رسميا، فإنها تحتاج لعدة أشهر قبل أن تصل للجمهور.

وسيطلق يوني كود التحديث في مارس/آذار القادم، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت بعد ذلك حتى تتمكن التطبيقات وأنظمة التشغيل من تقديم الدعم للأحرف الجديدة، حيث ستبدأ في أبريل/نيسان وتستمر لنهاية العام وفق موقع إيموجيبيديا.

وتعمل "يوني كود" على تبسيط وتوحيد بعض الرموز، فرمز القلب الأبيض كان مطلبا شائعا لجمهور الرموز التعبيرية منذ إضافة القلب الأسود عام 2016.

وتعتبر رموز هذا العام الأكثر تنوعا، كما أنها تمثل عددا من الثقافات المختلفة كرمز الساري الهندي والمعبد الهندوسي والفلافل والمتة.

ويضم التحديث سبعين مجموعة جديدة مختلفة للأزواج بمختلف البشرات لضمان شمول جميع الأزواج من مختلف الأعراق.

وهناك عشرة رموز تعبيرية تمثل فئات الصم والمكفوفين والأشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.