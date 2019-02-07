احذر.. التكنولوجيا قد تقولك ما لم تقل

مستقبلا لن يكفي أن تعتمد على بصرك وسمعك للتأكد من حقيقة الأشياء، فعقب إطلاق تقنية "التعلم العميق" التي تمنح للآلات والأنظمة الحاسوبية ستشك في حواسك وستتعرض للخداع بسهولة.

التعلم العميق هو نموذج حسابي يمكن الحواسيب من فهم المكونات البدائية للغات المختلفة عن طريق تكوين وترتيب الحروف والمصطلحات والمرادفات والكلمات، فعند تزويد الحواسيب بالمعلومات المطلوبة فإنها تتمكن من أداء المهام المختلفة اعتمادا على المنطق.

وباكتساب الآلات والأنظمة لخاصية الاستنتاج المنطقي بالإضافة لزيادة المعلومات، فإنها ستعلم نفسها بنفسها مما يوسع من خبرتها فتستطيع محاكاة الأفعال البشرية والقرارات كذلك.

وحاليا تعمل نظم حاسوبية مثل (غارفيس) بذلك المفهوم، مما أتاح لها التحكم في المنازل والسيارات كما تستطيع تمييز الأصوات والانفعالات، وأصبح من خلالها بإمكان أي شخص أن يصدر أصواتا وتسجيلات لم تحدث.

وتقوم تطبيقات مثل "ديب فيس" -المتاح الجميع- برسم صور كاريكاتيرية ليضعها المستخدم واجهة حساب على موقع "فيسبوك"، حيت يستخدم فيسبوك برنامج الذكاء الاصطناعي للوجه الذي يتيح التعرف على الوجه بالصور وتحليلها، مما يساعد في اقتراح أشخاص لقائمة أصدقائك لكونه ظهر مصادفة في إحدى صورك الخاصة.