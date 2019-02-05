7 أسباب تدفعنا للتفاؤل بشأن مستقبلنا مع التكنولوجيا

على امتداد السنوات القليلة الماضية أولت وسائل الإعلام قدرا كبيرا من الاهتمام بشأن اتجاهات الثورة التكنولوجية التي باتت تجتاح العديد من جوانب حياة الإنسان، وركزت في تناولها على المخاوف من بعض هذه الاتجاهات مثل التشغيل الآلي وسيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ناهيك عن حرب الطائرات المسيرة وتغير المناخ.

وفي هذا الصدد، تطرق الكاتب جون لوفلر في مقاله -الذي نشره موقع إنتريستنغ إنجينيرنغ الأميركي- إلى سبعة أسباب تدعونا للشعور بالطمأنينة والتفاؤل بشأن المستقبل الذي تحمله التكنولوجيا.

الطاقة المتجددة قد تنقذ العالم

سيشهد العالم مستقبلا توجها أكبر نحو استخدام الطاقة المتجددة على الرغم من أن الكثيرين في هذا المجال قد استخفوا بإمكانيات مثل هذه الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية والرياح.

ولكن في ظل استمرار تراجع سعر كل كيلوواط من مصادر الطاقة المتجددة هذه فمن الضروري أن يعيد العالم النظر في أسوأ السيناريوهات المحتملة للتغير المناخي، حيث إنه يسير بخطى حثيثة نحو التخلي عن الوقود الأحفوري والاستعاضة عنه بالطاقة المتجددة.

من جانب آخر، ومع انخفاض تكلفة الألواح الشمسية قد تجد الكثير من دول العالم النامي التي يرجح أنها ستكون مصدر الارتفاع الكبير في الانبعاثات الكربونية أنه من الأفضل لها أن تتخلى عن استخدام الوقود الأحفوري وتعويضها بمصادر الطاقة المتجددة التي تعتبر أرخص ومتاحة بشكل أكبر.

من المرجح أن تتمكن المركبات ذاتية القيادة من إنقاذ نحو مليون شخص سنويا خلال العقود المقبلة بحسب الدراسات (رويترز)

المركبات ذاتية القيادة ستنقذ حياة مليون شخص كل سنة

سيشهد العقد المقبل نزعة نحو اعتماد واسع النطاق للسيارات ذاتية القيادة على الرغم من أن العديد من الأشخاص يعتقدون أنها تمثل خطرا أكبر من سائقي السيارات العاديين.

ومع توجه المزيد من البلدان نحو طرح هذا النوع من السيارات في أسواقها وإدماجها في البنية التحتية للمدن الذكية -ولا سيما في الصين- فمن المرجح أن تتمكن المركبات ذاتية القيادة من إنقاذ نحو مليون شخص سنويا خلال العقود المقبلة بحسب الدراسات، وكلما زاد عدد هذه المركبات على الطريق ستصبح طرقنا أكثر قوة وأمانا.

المدن الذكية ستجعل المدن صالحة للعيش فيها

وأوضح الكاتب أنه بمجرد أن يبدأ الجيل الخامس من الأنظمة اللاسلكية في الانتشار حول العالم سيؤدي تطور البنية التحتية الذكية إلى ظهور مدن ذكية، وهي مدن تدار بنيتها التحتية الأساسية في الوقت الحقيقي وحسب الحاجة بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وستعمل هذه المدن الذكية على إدارة أنماط حركة المرور بفعالية عالية، وستؤمن استجابة سريعة لخدمات الطوارئ، وبذلك تكون المدن أكثر أمانا وتفاعلا بطرق لا يمكننا تصورها.

كما ستعمل هذه البنية التحتية لمثل هذه المدن على التخفيف من حدة المشاكل التي يتعرض لها المرء يوميا في الطرقات مثل صعوبة العثور على مواقف السيارات أو ازدحام حركة المرور.

الإنسان لن يحتاج إلى ذبح الحيوانات بحثا عن الطعام وستتوفر محاصيل معدلة جينيا وسيتم استخراج البروتينات من الحشرات (رويترز)

سنقضي على المجاعة للأبد

أشار الكاتب إلى أن إنتاج الغذاء، سواء كان عن طريق توفير محاصيل معدلة وراثيا، أو اللحوم الاصطناعية، أو البروتينات المستخرجة من الحشرات سيبلغ معدلا يكون فيها قادرا على تأمين حاجة سكان العالم بأكمله، كما سيكون هناك مقدار من الفائض.

ولن يحتاج الإنسان إلى ذبح الحيوانات بحثا عن الطعام بعد الآن، ومن المحتمل أن تعتبر الأجيال المقبلة إنسان القرن الـ21 بربريا متوحشا.

رغم تقدمنا بالعمر فإن الطب سيجعلنا نعيش بصحة جيدة

سيأتي يوم سنتمتع فيه بوضع صحي أفضل بكثير مقارنة بعصرنا الحالي، وستستمر الجهود المكثفة للقضاء على الأمراض المعدية، وإيجاد حلول لجميع المخاوف الناجمة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويبدو أن الحرب ضد السرطان للقضاء عليه وعلاجه واعدة بشكل كبير، كما من المتوقع أن يزداد متوسط العمر خلال العقود القليلة المقبلة.

شركات متخصصة في صناعات تكنولوجيا الفضاء ستغزو العالم بالرحلات الفضائية (رويترز)

عصر الفضاء الجديد آت

منذ أن حط البشر على كوكب القمر لم يسافروا أبعد من محطة الفضاء الدولية على الرغم من الحديث المتواصل عن استكشاف كوكب المريخ.

لكن من المتوقع أن يتغير ذلك في المستقبل، ولا سيما أن الشركات المتخصصة في صناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية مثل فيرجين غالاكتيك، وسبيس إكس وبلو هورايزونز تصب تركيزها حاليا على تنظيم رحلات تجارية لاستكشاف الفضاء من أجل أهداف ربحية.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستريح الإنسان من العمل

في حين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ما زال أمامها طريق طويل للغاية قبل أن تتمكن من محاكاة مستوى الذكاء البشري فإن ما وصلت إليه هذه التكنولوجيات المتطورة إلى حد الآن كاف لإثارة دهشتنا.

ومع مرور السنوات بتنا نواجه مخاوف متزايدة فيما يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على أن يحل محل الإنسان في العمل، ومن المتوقع أن تصل البشرية إلى مرحلة لن تكون في حاجة إلى العمل على الإطلاق.

ومع ذلك، لن نكون عرضة للجوع، حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تنتج كل ما نحتاجه للبقاء على قيد الحياة، خاصة أن الطاقة المتجددة ستؤمن ذلك بتكلفة منخفضة.